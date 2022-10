Kroningsceremonie Charles gepland op 6 mei 2023

Koning Charles III. Beeld REUTERS

De kroningsceremonie wordt naar verwachting bescheidener dan de plechtigheden in 1953, toen meer dan achtduizend gasten uit de hele wereld naar Westminster Abbey in Londen kwamen voor de kroning van Elizabeth. Veiligheidsvoorschriften van tegenwoordig laten niet zoveel mensen meer toe in het historische gebouw.

Bovendien was Elizabeth vorstin van een wereldrijk dat door de onafhankelijkheid van talrijke staten niet meer bestaat. Ze werd ook koningin van bijvoorbeeld Kenia, Nigeria, Pakistan, Tanzania en Zuid-Afrika.

De kroon

Charles III moet tijdens de kroning, die geleid wordt door aartsbisschop van Canterbury, in de Westminster Abbey op een troon gaan zitten met scepter en staf en hij wordt gezalfd en gezegend door geestelijken. De kroon weegt meer dan 2,3 kilo en is voornamelijk vervaardigd uit goud en een heleboel edelstenen. De kroon werd al eens ingezet voor een Engelse koning Charles, Charles II in 1661.

Charles, dan 74 jaar, wordt de oudste man die in Groot-Brittannië tot koning is gekroond.