Kroaten willen dolgraag dat de toeristen terugkomen, maar zijn ook een beetje huiverig

Toeristen in de oude binnenstad van Dubrovnik. Beeld Getty Images

De Kroatische stad Dubrovnik heeft een harde knauw van de coronacrisis gekregen. Wie wil begrijpen hoe dat kon, hoeft alleen maar op de kaart te kijken. De middeleeuwse stad ligt in het uiterste zuiden van Kroatië. Ruim anderhalf uur voor aankomst houdt de snelweg op, en is het kronkelen geblazen langs de kust. Daarnaast moet de reiziger naar Dubrovnik door een acht kilometer breed stukje Bosnië-Herzegovina dat Kroatië in tweeën splitst. Dat betekent twee keer een grens over, met alle formaliteiten van dien.

Veel Noord- en Midden-Europeanen die met auto of camper op pad gaan, hebben geen zin in zo’n rit, en in tijden van corona al helemaal niet. De toeristensector van de stad is daardoor zwaar afhankelijk van de luchtvaart. Toen die vorig jaar vrijwel als gevolg van de coronapandemie stilviel en Amerikanen en Aziaten Europa niet meer in mochten veranderde Dubrovnik midden vorig jaar in een spookstad. Ook elders in Kroatië was de situatie niet best.

Inmiddels staat het land weer wagenwijd open voor toeristen. De afgelopen week is het wat aangetrokken, maar druk is Dubrovnik nog niet. Florien van Wijk (69), de Nederlandse eigenaar van boetiekhotel Prijeko Palace in de historische binnenstad, rekent weer op een zwaar jaar. “Dubrovnik is een absolute vliegbestemming. En het vliegtuig instappen blijft lastig, met dat gedoe met stokjes in je neus en onduidelijke en steeds veranderende regels en voorwaarden.”

Geen ontslagen

Iedereen in de stad houdt zijn hart vast, nu de coronabesmettingen in Europa weer oplopen. “Ik hoop natuurlijk dat ik ongelijk heb, maar het zou mij niets verbazen als we in september weer in lockdown gaan door de nieuwe varianten en besmettingen.”

Toen de pandemie begin vorig jaar uitbrak, gingen de twintig werknemers van Van Wijk ermee akkoord dat ze het minimumloon gingen verdienen. “Dat is onze redding geweest. Ik heb daardoor niemand hoeven ontslaan.”

Helemaal leeg, zoals op sommige momenten vorig jaar, is de stad niet, maar een bezoeker kan gaan en staan waar die wil. Cafés en restaurants geven 30 procent korting aan inwoners van de stad, voor wie de reguliere prijzen de afgelopen jaren onbetaalbaar waren. Zo maken ze toch nog een beetje omzet.

Het aantal bezoekers was de laatste jaren geëxplodeerd, geholpen door de HBO-serie Game of Thrones, waarvoor de stad een decor was geweest. Toeristen moesten soms uren wachten voor een van de drie stadspoorten. “Het is diverse keren gebeurd dat wij de shift op ons terras niet konden wisselen, doordat het personeel vaststond bij de toegangspoorten,” vertelt Danka Martic, manager van Prijeko Palace. “We zaten altijd vol, dus de omzet was top. Maar we kregen steeds vaker negatieve beoordelingen. Niet omdat gasten het hotel niet goed vonden, maar omdat ze niet naar buiten wilden vanwege de drukte.”

Een nieuwe start

Om herhaling te voorkomen neemt het stadsbestuur maatregelen. Burgemeester Mato Frankovic (39) somt die in het gemeentehuis op. “Er mogen nog maar twee cruiseschepen per dag komen. Die moeten minimaal acht uur blijven, dat willen we oprekken naar twaalf. Het aantal terrastafels is al 30 procent verkleind, om de straten opener te maken. Touringcars met dagjesmensen moeten een parkeerplaats reserveren. Is die er niet, dan geen bezoek.”

De pandemie biedt de kans op een nieuwe start, aldus de burgemeester. Met de juiste balans verdienen zijn burgers een goed belegde boterham, in een leefbare stad. Of dat echt gaat werken, zal moeten blijken. Vooralsnog is het vooral zaak dat toeristen Dubrovnik weer weten te vinden.