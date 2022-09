Kritiek op Russisch leger zwelt aan, zelfs staatsgreep wordt niet langer uitgesloten

Russische soldaten marcheren langs een monument Wolgograd. Het Russische leger heeft het zwaar in Oekraïne. Beeld AP

Het indringendste, voor het leger onwelgevallige commentaar kwam deze week van Boris Nadezjdin. Het voormalige lid van de Doema, de Russische Tweede Kamer, veroorloofde zich tijdens een talkshow op de Russische televisie zelfs op te roepen tot het staken van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne, zoals het Kremlin het bloedvergieten in het buurland nog altijd noemt.

“We moeten begrijpen dat een overwinning op Oekraïne absoluut niet mogelijk is,” zei Nadezjdin live bij het commerciële televisiekanaal NTV. “Rusland vecht tegen een heel sterk leger, dat wordt geholpen door Europa. Ik vind dat er vredesgesprekken moeten komen om de oorlog te stoppen.”

Nadezjdin was niet de enige die zijn twijfels uitte na de terugtocht van de Russische eenheden uit de oostelijke regio rond Charkov, afgelopen zaterdag. Daar hadden de Oekraïners na een bliksemactie in een paar dagen tijd drie belangrijke steden weten te heroveren op het Russische leger, iets wat voor verbijstering en zelfs lichte paniek heeft gezorgd bij de radicale nationalisten in Rusland.

Kritiek op de president

Zo liet ook de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov zich kritisch uit over de legerleiding. “Ze hebben fouten gemaakt en ik denk dat ze de nodige conclusies zullen trekken,” aldus Kadyrov in een audiobericht op zijn Telegramkanaal.

Het leger openlijk in diskrediet brengen, is sinds begin maart in Rusland verboden. Maar vooral in radicaal-nationalistische hoek groeit de onvrede, die door een aantal vloggers stevig wordt geuit. En van kritiek op het leger is het maar één stap naar kritiek op de president zelf. Daar durft niemand zich nog aan te wagen, behalve dan liberalere geesten – die dat vaak met celstraf of een vlucht uit Rusland moeten bekopen.

In Moskou gaat intussen het gerucht dat radicalere groepen binnen de veiligheidsdienst FSB ongelukkig zijn met Poetin, die ze zwakte verwijten ten aanzien van Oekraïne, maar ook dat hij de dienst de schuld in de schoenen schoof voor de slechte voorbereiding van de voor Rusland vrij rampzalig verlopende militaire campagne.

Mogelijke staatsgreep

De onvrede is zo groot, dat analytici een staatsgreep tegen Poetin niet uitsluiten. “Dit is de allereerste keer dat de siloviki (de mensen uit de veiligheidsdiensten en het leger) afstand nemen van de president,” zei de naar het buitenland uitgeweken Russische veiligheidsexpert Andrej Soldatov tegen The Center for European Policy Analysis. “Dat opent allerlei mogelijkheden.”

Veel zal afhangen van wat er op het slagveld gebeurt. Als de Russen daar de komende tijd een succes(je) weten te boeken, zal de kritiek wellicht verstommen. Maar mocht Oekraïne ook bij het nu lopende offensief in de zuidelijke regio Cherson veel terrein winnen, dan zal Poetin goed over zijn schouder moeten blijven kijken.