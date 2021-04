Kritiek op geschrapte programma’s BBC na overlijden prins Philip: ‘Dit is Noord-Koreaanse stijl’

Beeld Getty Images

Nu pakken we uit, zullen ze bij de BBC hebben gedacht. Dit keer kan en mag ons niet worden verweten dat we niet patriottisch genoeg zijn, zoals dat in 2002 wel gebeurde bij het afscheid van de ‘Queen Mum’, de moeder van koningin Elizabeth. De BBC besteedde volgens veel conservatieve Britten te weinig aandacht aan haar overlijden.

Toen vrijdagmiddag bekend werd dat prins Philip op 99-jarige leeftijd was overleden, ging de programmering dan ook volledig op de schop. Ingeplande uitzendingen op BBC One en BBC Two werden vervangen door programma’s over de prins-gemaal.

Maar ook dat kwam de omroep op kritiek te staan. Oud-politicus en journalist Chris Mullin verweet de BBC een ‘Noord-Koreaanse stijl’ van berichtgeving. ‘In een periode waarin de BBC alle steun kan gebruiken, zal dit alleen maar meer kijkers afstoten.’

Lagere kijkcijfers

Over de kijkcijfers kreeg Mulling, voormalig parlementslid voor Labour, in ieder geval gelijk. Want de op Philip gerichte programmering leverde de BBC een stuk minder kijkers op. Bij BBC One lag dat aantal 6 procent lager dan vorige week. Bij BBC Two, waar onder meer een tuin- en een kookprogramma moesten wijken voor programma’s over de prins, kelderden de kijkcijfers met twee derde.

Ook vanuit het conservatieve kamp klonk echter kritiek. Nadat veel kijkers hun woede hadden uitgesproken over de gewijzigde programmering, zette de omroep een klachtenformulier online. Dat formulier, dat ontzettend vaak werd ingevuld en nu offline is gehaald, zou volgens conservatieve politici kritiek juist hebben uitgelokt.

De Britten worstelen niet alleen op tv met het afscheid van Philip. Vanwege de coronapandemie is er bij de begrafenis plaats voor slechts dertig mensen. Een rouwstoet of processie is ook geen optie. Rouwende Britten legden bloemen neer bij Buckingham Palace, maar ook dat was eigenlijk niet de bedoeling. De bloemen werden ’s avonds weer verwijderd, uit angst dat de bloemenzee alleen maar meer mensen zou trekken.

Philip zelf wilde overigens geen staatsbegrafenis en überhaupt zo min mogelijk gedoe. Het paleis ziet het glas als halfvol en zegt dat de bescheiden ceremonie, komende zaterdag, geheel naar wens van Philip zal zijn geweest.