Kreuk overhandigt D-day-vlag aan Trump

De D-day vlag van Bert Kreuk werd vervoerd naar de USA met een Amerikaans militair vliegtuig. Beeld USAF

Kreuk reisde met de delegatie van premier Mark Rutte, die een ontmoeting had met Trump, mee naar Washington. Het gaat om het dundoek dat bij de invasie op D-day in 1944 als eerste op Utah Beach (Normandië) aan land werd gedragen.

Kreuk kocht de vlag in 2014 voor een kleine half miljoen euro op een veiling, met de bedoeling deze ooit aan de opperbevelhebber van het Amerikaanse leger, de president, te overhandigen. Hij ziet het als een symbolische gift voor de bevrijding van Nederland. Zelf noemde de verzamelaar de ontmoeting met Trump ‘eervol’ en ‘respectvol’.

De vlag wapperde in 1944 op de achtersteven van het landvaartuig LCC 60, dat de eerste Amerikaanse troepen aan land bracht op Utah Beach. Kreuk kreeg naar eigen zeggen ooit een bod van 7 miljoen euro voor de vlag, maar weigerde het omdat ‘het symbool meer waard is dan het geld’.

Tijdens de officiële overhandiging donderdag, die om 14.30 uur lokale tijd begon, was veel pers aanwezig. De vlag wordt uiteindelijk tentoongesteld in het Smithsonian Nationaal Historisch Museum in Washington.