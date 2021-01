Kremlincriticus Navalny kort na terugkeer in Rusland aangehouden

Aleksej Navalny en zijn vrouw Yulia in het vliegtuig naar Moskou. Beeld AFP

Het toestel waarmee hij uit Berlijn naar Moskou vloog moest op het laatste moment nog uitwijken naar een andere luchthaven. Het landde op Sjeremetjevo, de grootste luchthaven van Moskou. Daar werd hij gearresteerd. Zijn advocaat mocht niet met hem mee. Eerder gaf Navalny al aan te willen terugkeren.

De Russische autoriteiten hadden eerder gewaarschuwd dat ze niet zouden aarzelen Navalny aan te houden zodra hij terugkeerde naar Rusland. Ze beschuldigen hem ervan de voorwaarden te hebben overtreden van een eerdere gevangenisstraf die hij in 2014 kreeg.

Volle moed

Op weg naar Moskou was de oppositieleider nog volle moed. “Ik, gearresteerd? Ik ben een onschuldig persoon,” zei hij tegen verslaggevers toen hij in Berlijn aan boord van het vliegtuig ging. “Dit is het beste moment van de afgelopen vijf maanden,” vertelde hij de vele journalisten die ook in het toestel zaten. “Ik voel me geweldig. Eindelijk keer ik terug naar mijn woonplaats.”

Navalny zou landen op vliegveld Vnukovo, eveneens in Moskou. Daar stonden een paar honderd aanhangers hem op te wachten. De politie hield daar verscheidene mensen aan en verwijderde een menigte uit de terminal. Supporters riepen leuzen als ‘Rusland zal vrij zijn’ en ‘Navalny! Navalny!’

Ivan Zhdanov, het hoofd van de anticorruptie stichting van Navalny, zei eerder op Twitter dat belangrijke bondgenoot Ljoebov Sobol een van de arrestanten was. Op beelden van lokale journalisten was te zien dat de politie haar en de anderen afvoerden. Volgens Russische media zouden ongeveer tien mensen zijn gearresteerd.

Europese maatregelen

De EU-lidstaten Litouwen, Letland en Estland roepen op tot Europese maatregelen tegen Moskou na de arrestatie van de Russische oppositieleider. De drie Baltische staten noemen de aanhouding volstrekt onacceptabel.

De drie landen eisen de onmiddellijke vrijlating van Navalny, twitterde de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Landsbergis. “De EU moet snel handelen en als hij niet wordt vrijgelaten, moeten we overwegen maatregelen op te leggen,” voegde hij eraan toe.

Ook Europees president Charles Michel vindt de arrestatie onaanvaardbaar. In een tweet roept hij de Russische autoriteiten op Navalni meteen vrij te laten.

Vergiftiging

