Kremlin ontkent geheime operatie onder valse vlag in Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin tijdens een vergadering in het Kremlin, vrijdag. Beeld AP

John Kirby, de woordvoerder van het Pentagon, zei dat Rusland “van tevoren een groep agenten heeft ingezet” om een ​​geheime operatie in het oosten van Oekraïne uit te voeren. Dit zou kunnen dienen om “een invasie” van Oekraïne door Russische troepen te “rechtvaardigen”, aldus Kirby. De agenten zouden getraind zijn om sabotage-acties uit te voeren tegen de opstandelingen in de Donbass.

De Kremlinwoordvoerder zei tegen het Russische persbureau TASS dat dergelijke verklaringen volkomen ongegrond zijn en ze door niets worden bevestigd. Het Oekraïense ministerie van Defensie zei vrijdag echter dat Rusland soortgelijke acties voorbereidt tegen Russische troepen die gelegerd zijn in Transnistrië, een regio in Moldavië die zich in 1990 eenzijdig heeft afgescheiden van dat land en die door Rusland wordt gesteund.

Oekraïne en de Verenigde Staten stellen dat Rusland honderdduizenden militairen vlak over de grens in Rusland heeft samengetrokken en een invasie voorbereidt. Die bewering is in de ogen van het Kremlin alleen een poging de spanningen verder op te voeren. De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jack Sullivan zei eerder deze week al dat de basis wordt gelegd voor een excuus het oosten van Oekraïne binnen te vallen.

De beruchtste operaties onder valse vlag waren in Europa in 1939, slechts uren voor het begin van de Tweede Wereldoorlog met de Duitse aanval op Polen. Duitse militairen vielen als Polen verkleed onder meer een Duits radiostation in het toen Duitse grensplaatsje Gleiwitz (nu Gliwice) aan. De ‘Poolse’ aanvallen werden door het regime in Berlijn aangevoerd om de volgende morgen Polen binnen te vallen. Rusland organiseerde operaties onder valse vlag voorafgaand aan de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim, in 2014.