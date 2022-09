Kopzorgen nu Moskou weer laat voelen hoe afhankelijk we zijn van Russisch gas

Tekorten, torenhoge energieprijzen en bedrijven die de deuren sluiten; de Europese Unie zoekt wanhopig naar een oplossing in de gascrisis. Intussen voert Rusland de druk verder op.

De Oekraïense president Volodomir Zelenski herhaalde het dit weekeinde nog eens: Rusland wil ‘het normale leven van elke Europeaan verwoesten’ door de gaskraan dicht te draaien. Toch is er volgens het Nederlandse kabinet er geen reden om ongerust te zijn nu Rusland de gastoevoer naar Europa via de Nordstream 1-pijpleiding weer eens heeft stilgelegd. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat het vullen van de ondergrondse gasvoorraden voor komende winter op schema ligt.

Ook Jetten stelt dat Rusland energie inzet als wapen. Reden waarom Nederland zich voorbereidt door – net als bijvoorbeeld Duitsland – deze zomer de gasvoorraden aan te vullen voor als we straks allemaal de kachel weer moeten aanzetten.

Gasvoorraden

De wereldwijde vraag naar gas en de oorlog in Oekraïne leiden tot twee problemen die het hoofd moeten worden geboden: hoe voorkomen we tekorten en hoe houden we de energierekening betaalbaar?

Duitsland liet onlangs weten dat haar gasvoorraden voldoende gevuld zijn om het tot maart of april te kunnen redden. Maar dat moet de winter niet onverwacht streng worden en moeten de Russen de gaskraan niet helemaal dichtdraaien.

Dat laatste doen de Russen nu. Het lijkt een waarschuwing. Nu wordt een olielek als reden aangevoerd voor het sluiten van Nordstream 1, maar er is niemand die dat gelooft.

In tegenstelling tot Duitsland kreeg Nederland al geen Russisch gas meer. Maar de Duitse en de Nederlandse gasmarkten zijn deels aan elkaar gebonden: als Duitsland komende winter wél tekorten heeft, moet Nederland de Duitsers ook gas leveren.

De aardgasvoorraad in Bergermeer (waar gas voor de industrie wordt opgeslagen) is nu voor zo’n 68 procent gevuld. Dat moet 90 procent worden. Het kabinet trekt nog eens 10 miljoen euro extra uit boven op de 200 miljoen euro die al was gereserveerd om leveranciers te verleiden hun gas in de opslag te stoppen in plaats van nu te verkopen. De opslagen waar gas voor huishoudens wordt bewaard, wil het kabinet tot 100 procent vullen.

Groningen

Als alles volgens plan verloopt, zit er straks 11,8 miljard kuub gas in de verschillende bergingen. Het totale Nederlandse aardgasverbruik was in 2021 40 miljard kubieke meter. Kortom: er is meer nodig. Om die reden én omdat de gaskraan in Groningen eind oktober dichtgaat, wordt er meer vloeibaar aardgas geïmporteerd.

Intussen zet het kabinet in op energiebesparing. Om te voorkomen dat Nederland in de problemen komt, moet er zo’n 20 procent minder gas worden gebruikt, berekende Gasunie Transport Services.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lag het gasverbruik de eerste helft van dit jaar al zo’n kwart lager dan in de eerste helft van 2021. Die besparing lijkt dus geen probleem.

Achter die cijfers gaat echter een harde werkelijkheid schuil. Zo wordt in de industrie veel minder gas gebruikt doordat sommige bedrijven zijn overgestapt op andere energiebronnen, zoals olie. In de de glastuinbouw blijven kassen leeg terwijl er ook bedrijven zijn die zich vanwege de hoge gasprijzen gedwongen zagen het werk stil te leggen.

Zo heeft aluminiumfabriek Aldel bij Delfzijl vrijdag de productie stopgezet. De ongeveer tweehonderd werknemers moeten vrezen voor hun baan. “We moeten oppassen voor economische destructie,” zegt CDA-Kamerlid Henri Bontenbal.

Noodplan

De gevolgen van het dreigende gastekort en de daaraan verbonden hoge gasprijs voelen alle landen. Burgers en bedrijven dreigen de rekeningen niet meer te kunnen betalen. Schuldhulporganisaties vrezen dat veel mensen dit najaar bij hen aankloppen.

Komende vrijdag komen de energieministers van de EU bijeen om te praten over een noodplan. Een aantal lidstaten wil een maximum­inkoopprijs afspreken voor gas. Een omstreden idee, waarvan Jetten eerder zei dat het ‘zeer risicovol’ was. “Voor ons zijn er geen taboes om de energieprijzen weer onder controle te krijgen,” zegt VVD-Kamerlid Silvio Erkens. “Maar prijsplafonds lossen het probleem van een gastekort niet op, ze verergeren het mogelijk zelfs als daardoor bijvoorbeeld vloeibaar gas niet meer aan de EU wordt verkocht, maar aan China.”

Een ander voorstel is voor gas een maximum consumentenprijs in te stellen, zoals Frankrijk heeft gedaan. “Maar ook dat heeft grote nadelen,” zegt Bontenbal. “Gasproducenten moeten dan gesubsidieerd worden met heel veel belastinggeld. In Frankrijk is het gasbedrijf eigendom van de staat, hier niet.”

Een simpele oplossing is er niet, zegt Bontenbal. Ook niet het toch weer openzetten van de Groningse gaskraan, zoals bijvoorbeeld Duitsland wil. Onzin, zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) al. “De gasprijs is een wereldmarktprijs. Als je in Groningen meer gas oppompt, maakt dat niet uit voor de prijs.”