Koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd overleden

Beeld Getty Images

De koningin overleed vredig in haar Schotse kasteel Balmoral, laat het koningshuis in een verklaring weten. Elizabeth zat zeventig jaar op de troon en was daarmee de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis.

De vorstin kampte al langere tijd met gezondheidsklachten. Donderdag bracht Buckingham Palace naar buiten dat de koningin onder medisch toezicht was geplaatst omdat artsen ‘bezorgd waren om haar gezondheid’. Zo goed als de hele koninklijke familie was donderdag afgereisd naar Schotland.

De vlag op Buckingham Palace is kort nadat bekend werd dat koningin Elizabeth is overleden halfstok gehangen. Dat gebeurde rond 19.30 uur Nederlandse tijd. Op dat moment stonden er honderden mensen voor de poort van het paleis. Volgens de BBC begonnen sommigen te huilen. Op het hek van Buckingham Palace werd kort daarna de officiële mededeling van het overlijden van de koningin opgehangen.

De Britse koning Charles en koningin-gemalin Camilla blijven na het overlijden van koningin Elizabeth II nog een nacht op Balmoral Castle. Zij keren vrijdag terug naar Londen. Dat heeft de koninklijke familie donderdag op de officiële website van de familie bekendgemaakt.

Vijftien premiers

Koningin Elizabeth volgde in 1952 op 25-jarige leeftijd haar vader George VI op. Die overleed terwijl ze met haar echtgenoot prins Philip in Kenia was. Elizabeth en Philip waren 74 jaar getrouwd en kregen vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward. Philip overleed in april 2021 op 99-jarige leeftijd.

Elizabeth was niet alleen het staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk, maar ook van veel landen uit het Gemenebest van Naties. Het gaat onder meer om Australië, Canada, Jamaica en Nieuw-Zeeland. In haar eigen land waren tijdens de decennia waarin Elizabeth op de troon zat vijftien premiers aan de macht, onder wie Winston Churchill en Margaret Thatcher.

Woelige periodes

Het koningshuis maakte onder Elizabeth woelige periodes mee. Het Britse koloniale rijk werd ontmanteld en viel uiteen en de Britten zochten decennialang hun heil bij de Europese Unie. Op het persoonlijke vlak beleefde Elizabeth een dieptepunt met de dood van haar ex-schoondochter prinses Diana in 1997. De immens populaire Diana kwam om het leven bij een verkeersongeval in Parijs, waar ze was opgejaagd door paparazzi.

De afgelopen jaren kwam het koningshuis onder meer in de publiciteit door toedoen van prins Andrew, de zoon van de vorstin. Die raakte in opspraak door zijn banden met Jeffrey Epstein, een omstreden multimiljonair die was opgepakt op verdenking van het seksueel misbruik van minderjarigen. Ook was er veel aandacht voor de breuk tussen prins Harry en het koningshuis. De zoon van Charles en Diana verhuisde met zijn echtgenote Meghan naar de Verenigde Staten.

Elizabeth bleef ondanks haar gevorderde leeftijd lange tijd zeer actief, maar daar kwam in de periode voor haar dood verandering in. Ze verscheen vanwege haar gezondheid niet vaak meer in het openbaar en zag ook af van diverse officiële taken. Zo droeg Elizabeth dit jaar de Queen’s Speech, onderdeel van de traditionele opening van het Britse parlementaire jaar, over aan haar zoon Charles.