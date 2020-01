Koning Albert erkent dat hij de vader is van Delphine Boël

Koning Albert. Beeld EPA

‘Koning Albert heeft beslist om met waardigheid en eer een punt te zetten achter deze pijnlijke procedure,’ valt er te lezen in de verklaring.

De 51-jarige kunstenares Delphine Boël zegt al jaren dat Albert, de vader van de huidige koning Filip, haar biologische vader is. Ze is een dochter van Sybille de Selys Longchamps, die jarenlang een affaire met Albert had. Boël was in 2013 al naar de rechter gestapt, omdat ze wil worden erkend als de biologische dochter van de gepensioneerde vorst.

DNA-tests

In mei vorig jaar gelastte een rechtbank dat Albert zijn DNA moest afstaan om duidelijkheid te krijgen over het vaderschap. De resultaten konden aanvankelijk worden stilgehouden, maar in december verwierp het hoogste rechtscollege van België, het Hof van Cassatie, een beroep van de koning waarmee hij de openbaarmaking van het resultaat van de DNA-analyse probeerde te voorkomen.

Delphine hoorde pas in 1985, toen ze 17 jaar was, van haar moeder dat koning Albert haar biologische vader was. In 1999 werd het geheim door de journalist Mario Danneels onthuld, maar het duurde nog tot 2013 voor Delphine juridische stappen nam. Inmiddels was al door een DNA-test vastgesteld dat de man die haar heeft opgevoed, de zakenman Jacques Boël, niet haar biologische vader was.

Dat koning Albert nu heeft erkend dat Delphine zijn dochter is, kan volgens de Belgische krant De Standaard grote gevolgen hebben. Als kind van de voormalig vorst van België kan zij aanspraak maken op een deel van zijn erfenis. Mogelijk kan ze ook de titel prinses claimen, aldus de krant.

Boël heeft echter altijd gezegd dat het haar niet om geld of titels te doen is. “Delphine wil erkend worden vanwege haar identiteit, en omwille van de identiteit van haar kinderen,” zei een van haar advocaten eerder tegen dagblad Het Nieuwsblad. “Ze is niet op zoek naar een plaatsje op de staatsieportretten.”

Jonkvrouw Boël is getrouwd en heeft twee kinderen.