Komt dat Oekraïense voorjaarsoffensief er nog? ‘Een verrassingsaanval zou het beste zijn’

Oekraïense soldaten in de buurt van Bachmoet; om de stad wordt nog altijd hevig gevochten. Beeld Diego Herrera Carcedo/Getty Images

Het gaat al een tijdje over een Oekraïens voorjaarsoffensief. Maar er zijn nog geen tekenen van een ophanden zijnde aanval. Komt die er nu wel of niet?

Oekraïne houdt voorlopig nog opzichtig de boot af. Het land blijft benadrukken dat het zich niet laat opjutten. “De verwachtingen van onze bondgenoten zijn overdreven,” zegt minister van Defensie Oleksii Reznikov. “Oververhit zelfs.” Volgens hem zou een dergelijk offensief ook niet allesbeslissend zijn, maar ‘slechts een enkel hoofdstuk’ in de oorlog.

Tegelijkertijd blijft Oekraïne nadrukkelijk vragen om meer wapens. President Volodymyr Zelensky was de afgelopen tijd niet voor niets zo vaak in het buitenland; hij bezocht niet alleen de VS, maar ook Polen, Frankrijk, Groot-Brittannië en vorige week nog Nederland. Bij premier Mark Rutte drong hij aan op de levering van F-16-gevechtsvliegtuigen. Een kleine maand geleden nog temperde ook hij de verwachtingen over een voorjaarsoffensief: “De tegenaanval kan nog niet beginnen. We kunnen onze dappere soldaten niet naar het front sturen zonder tanks, artillerie en langeafstandsraketten.”

Hoe bereiden de Russen zich voor?

Die maken om te beginnen dankbaar gebruik van de tijd die ze krijgen. Op het ogenblik wordt er weliswaar in Bachmoet nog steeds hevig gevochten, maar aan de rest van het front is het relatief rustig. “Elke dag dat Kyiv wacht, graven de Russen diepere loopgraven,” zo begint Jack Detsch van het blad Foreign Policy zijn analyse. “En elke dag dat er in Bachmoet wordt doorgevochten, neemt de kracht van het Oekraïense leger af.”

Volgens Franz-Stefan Gady van het International Institute for Strategic Studies hebben de Russen inmiddels een ‘formidabel netwerk van mijnenvelden’ opgebouwd. Overal liggen grote piramide-achtige betonblokken (‘drakentanden’) die het oprukkende tanks moeilijk moeten maken, en zijn er schuilkelders en loopgraven aangelegd. Een dergelijke ‘gelaagde verdediging’ is moeilijk te doorbreken. “En ze hebben een grote hoeveelheid manschappen verzameld aan een aanmerkelijke kortere frontlinie.” Met andere woorden: de Russen zijn er klaar voor.

Hoe zou Oekraïne de meeste kans op succes hebben?

Gady wijst vooral op het belang van de eerste 24 uur van zo’n offensief. “Die gaan beslissend zijn,” schrijft hij. Maar omdat onduidelijk is wanneer en waar de aanval zal plaatsvinden, en hoe krachtig die zal zijn, is het moeilijk uitspraken te doen over het succes ervan. Gady: “Een verrassingsaanval zou het allerbeste zijn, gecombineerd met goed leiderschap op het slagveld en een hoog moraal van de troepen.”

Hij trekt een vergelijking met de Oekraïense tegenaanval op Charkov, in september vorig jaar. Toen stoomden gepantserde troepen razendsnel op door de Russische gelederen, rechtstreeks richting commandoposten en opslagplaatsen. Dat veroorzaakte ‘paniek en verlamming’ bij de Russen. “Het leverde binnen tien dagen een terreinwinst op van zesduizend vierkante kilometer.”

Waarnemers zijn het erover eens dat zo’n aanval waarschijnlijk de geannexeerde Krim als doelwit zal hebben. Dat schiereiland is niet alleen strategisch van groot belang, maar het verlies zal ook Poetins reputatie in Rusland aantasten. Een meerderheid van de bevolking zou enorm aan de Krim hechten.

Stel dat het offensief niks oplevert, wat dan?

Een mislukking kan een paar gevolgen hebben. Allereerst is het de vraag wat de Westerse bondgenoten gaan doen. Die hebben tot nu toe steeds hun onvoorwaardelijke steun aan Kyiv uitgesproken. Maar als ze zien dat al hun wapens en geld niet het gewenste effect hebben, wordt het wellicht een ander verhaal. Een onderzoek van het Center for Strategic and International Studies toont dat, historisch gezien, een oorlog die na meer dan een jaar nog niet voorbij is, uiteindelijk gemiddeld tien jaar duurt. Blijft het Westen Oekraïne zo lang steunen?

Als de oorlog blijft voortmodderen (en de Russen hebben daar zeker de middelen voor), komen ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen in zicht. Joe Biden heeft vooralsnog zijn standvastigheid getoond, maar als hij verliest, wordt het een ander verhaal. Zijn mogelijke uitdager Donald Trump zei eerder al dat Poetin ‘uiteindelijk Oekraïne toch wel zal innemen’. Dus waarom al die moeite blijven doen als VS? Ook Ron DeSantis, een andere Republikeinse uitdager, heeft al laten merken dat hij niet warmloopt voor een langdurig conflict.

Dit is precies waar Poetin op gokt, ziet ook Thomas Graham van de Council on Foreign Relations. “De Russen denken zeker op deze manier over de verkiezingen. Het Kremlin gelooft dat ze wat dit betreft de tijd aan hun zijde hebben.” Het is precies wat Poetin zijn volk op het hart drukte in zijn Nieuwjaarsrede: “We moeten vechten, alleen maar doorgaan.”