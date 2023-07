Komend weekend is het weer raak: hoe overleef je zwarte zaterdag?

Beeld Ronan Houssin/NurPhoto/Getty Images

Toeterende automobilisten, jengelende kinderen op de achterbank, lange files bij de tolstations en bijna net zulke lange files bij de toiletten van tankstations: het is aanstaande zaterdag weer ‘zwarte zaterdag’ in Frankrijk. En dan speelt zich het tafereel af dat zich al bijna een eeuw lang elk jaar afspeelt op de Franse Autoroute du soleil.

“De oorsprong van zwarte zaterdag ligt in 1936, toen de betaalde vakantie werd ingevoerd voor Franse fabrieksarbeiders,” vertelt de Franse socioloog Jean Viard. “Die vakantie was de eerste twee weken van augustus, dat werd in de wet vastgelegd. De fabrieken werden letterlijk stilgelegd en gesloten. De werknemers gingen sindsdien allemaal tegelijk op vakantie.”

Zwarte zaterdag was geboren. Zodra de arbeiders op vakantie konden – dus: de eerste zaterdag van de eerste twee weken van augustus - vertrokken ze. En het lijkt wel of de Fransen niet af willen van die traditie. “Het is een soort vakantieritueel geworden, allemaal tegelijk weggaan,” zegt Viard. “Ik weet zelfs dat veel gepensioneerden óók die zaterdag gaan rijden. Anders hebben ze het gevoel dat ze er niet bij horen.”

Volgens officieuze cijfers sluit nog steeds 40 procent van alle Franse bedrijven in augustus de deuren. Bakkers blijven dicht, huisartsen zijn vertrokken, loodgieters zijn afwezig. En als die toch allemaal weg zijn, kun je als ‘gewone’ Fransman ook maar beter je koffers pakken. Het resultaat: rijden in een slakkengang. Tussen Lyon en de Middellandse Zee is het – voor wie op de snelweg blijft – héél vaak stilstaan. Files van opgeteld 700 à 800 kilometer zijn normaal. Soms zijn er uitschieters naar 900 tot 1000 kilometer file.

1091 kilometer file

Twee jaar geleden stond er op zaterdag 31 juli om 12.00 uur ’s middags zelfs 1091 kilometer file; het zou de langste file ooit zijn geweest op zwarte zaterdag. Alsof er een rij auto’s staat van Lille in het uiterste noorden tot Marseille aan de Middellandse Zee.

Toch, de situatie is niet meer hetzelfde als in de vorige eeuw. Ook de maand juli is inmiddels een populaire vakantiemaand. Vorig jaar vertrokken in juli zo’n 21 miljoen Fransen op vakantie; in augustus waren dat er 24 miljoen.

Zwarte zaterdag is ook anno 2023 druk omdat veel mensen terugkomen van hun julivakantie én omdat anderen massaal vertrekken voor hun augustusvakantie. De Autoroute du soleil staat vol naar het zuiden én naar het noorden.

Dat zijn natuurlijk niet alleen Fransen; buitenlandse toeristen kiezen nog steeds massaal voor Frankrijk. Ook Nederlanders reizen deze zomer af naar Parijs, de Dordogne en de Provence. Voor zwarte zaterdag zullen een paar duizend Nederlanders meer of minder niet veel uitmaken. De Fransen gaan sowieso aanstaande zaterdag weer massaal hun vakantieritueel op de snelweg vieren. Ook op 5 en 12 augustus is nog sprake van een zwarte zaterdag, waarbij die van 5 augustus traditioneel gezien de zwaarste is.

Hoe overleef je zwarte zaterdag?

1. Simpel: reis niet door Frankrijk op zwarte zaterdag maar kies een andere dag. Ga desnoods een dag eerder weg, of plak een dag aan de reis met een extra tussenstop.

2. Slim: mijd de grote snelwegen, zeker rond of ten zuiden van Lyon. Er lopen prima andere wegen langs Valence, Montélimar en Avignon – ook nog met mooier uitzicht.

3. Beter: maak geen pauzestop tussen 12.30 en 14.00 uur, want dat doen alle Fransen al. Het is eigenlijk de hele dag druk bij pompstations. Neem een afslag en parkeer in een dorpje.

4. Lekker: neem veel water mee om te drinken en je gezicht op te frissen. Soms ook broodnodig: moderne (video) of ouderwetse (spelletjes) als afleiding voor de kinderen.

5. Reis in twee dagen in plaats van in één ruk door. Wanneer je onderweg een overnachting boekt rij je veel relaxter omdat je alle tijd hebt om op je tussenadres aan te komen.

6. Blijf rustig. Fransen gaan vanwege files, stress en vermoeidheid vaak te hard rijden zodra het kan. Negeer de Franse frustraties, dat is wel zo veilig.

7. Schaf een tolbadge aan voor vertrek. Daarmee hoef je namelijk niet in de rij te staan om een kaartje te kopen bij de tolpoorten. Het tolbedrag wordt automatisch van je rekening geïnd.

8. Download de ANWB Onderweg app. Met deze app ben je onder andere snel op de hoogte als op jouw route onverwachte verkeersomstandigheden ontstaan. En als je een plek zoekt om even uit te rusten, zoals bij een tankstation, dan laat de app meteen zien waar je het goedkoopst tankt.