Koersen van banken en verzekeraars onderuit: hoe zorgelijk is dat?

De geldautomaat bij een filiaal van Credit Suisse wordt gereinigd. Beeld AFP

Waar komen de problemen bij de banken precies vandaan?

Het is lastig om daar zicht op te krijgen. Tot nu toe zijn er drie Amerikaanse banken omgevallen en is een grote Europese bank gered: Credit Suisse uit Zwitserland. Toch gaan wereldwijd de koersen van banken en verzekeraars onderuit. “Vertrouwen is heel erg belangrijk voor banken,” zegt Carsten Brzeski, hoofd macro-onderzoek bij ING. “Als er één bank is die slecht presteert, gaat meteen de hele markt onderuit. Het idee is: waar rook is, is vuur. In andere markten zie je dat niet. Als bijvoorbeeld een autofabrikant slecht presteert, gaan niet direct de aandelen van andere autofabrikanten onderuit.’’



Banken zijn onderling erg verweven. Ze doen de hele dag zaken met elkaar. Het is dan ook begrijpelijk dat ze direct voorzichtig worden als één bank in problemen raakt. Wat hebben we aan geld in die andere bank zitten en krijg ik dat nog wel terug, vragen ze zich af. Of zit die andere bank misschien met veel geld in die probleembank en kan die bank mij straks niet meer terugbetalen? Op die manier kan gebrek aan vertrouwen de hele financiële sector op slot gooien.

Die vertrouwenscrisis begon in de VS en sloeg daarna over naar Europa. De Amerikaanse Silicon Valley Bank had moeite alle klanten die hun geld terugvroegen uit te betalen. “Toen dat duidelijk werd, ging iedereen zijn geld terugvragen: een klassieke bankrun. Dat werd de bank fataal. “Iets dergelijks gebeurde ook bij Credit Suisse,” zegt Harald Benink, hoogleraar banken en financiering aan de Universiteit van Tilburg. “Daar moest de bank gered worden, toen bleek dat eerdere steunmaatregelen niet voldoende waren.”

Kan die vertrouwenscrisis overslaan naar andere banken, zoals in 2008?

“Zeg nooit nooit,” zegt Brzeski voorzichtig. “Je kunt een crisis nooit uitsluiten.” Maar dat betekent niet dat hij een crisis verwacht. “De crisis in 2008 werd veroorzaakt door de val van Lehman Brothers, een heel belangrijke bank in het financiële systeem. Daar is nu geen sprake van.” Daar komt bij dat de toezichthouders niet hebben stilgestaan sinds 2008. “Er is nu veel strenger toezicht op de banken dan in 2008. Bovendien hebben centrale banken nu ervaring met zo’n crisis. Je ziet dat ze nu veel sneller ingrijpen als er problemen dreigen.”



Ook Benink verwacht niet dat er een nieuwe kredietcrisis komt. “Maar dit toont wel weer aan hoe kwetsbaar het systeem is.”

Moeten we ons geld weghalen bij de bank?

Dat is vooralsnog niet nodig. “Er lijkt op dit moment geen geld van de rekeningen gehaald te worden bij Europese banken,” ziet Benink. In de Europese Unie geldt bovendien een garantie van 100.000 euro op je bankrekening. Ook als de bank omvalt, krijg je dat gegarandeerd terug als klant. En die garantie geldt per rekening. Wie meer dan een ton spaargeld heeft kan dat beter over verschillende banken en rekeningen spreiden.



Maar ook hogere bedragen blijken in de praktijk te zijn verzekerd, ziet Benink. “Zowel bij de Amerikaanse banken als bij Credit Suisse zijn alle tegoeden van alle klanten gegarandeerd.”

Banken en grote rekeninghouders zouden toch juist niet meer gered worden door de belastingbetaler. Dat was toch de les uit 2008?

“Het systeem dat iedereen boven de 100.000 euro moet meebetalen aan een faillissement werkt niet in de praktijk. Er ontstaat direct een enorme politieke druk om alle klanten te beschermen,” ziet Benink. En het plaatst toezichthouders voor een dilemma. Bedrijven kunnen omvallen als ze niet meer bij hun geld kunnen. Dat leidt dan weer tot een economische crisis. Dan is de druk groot om toch in te grijpen en de bank te redden.



Hebben banken nu voldoende gedaan om een nieuwe crisis te voorkomen?

Brzeski wijst op de vele maatregelen van de afgelopen jaren. “Een van de oorzaken van de problemen bij de banken in de VS was de snelle rentestijging. In Europa hebben alle grote banken het renterisico afgedekt. Ook hebben ze het klantenbestand meer gespreid, dan zijn ook de risico’s beter gespreid. Daarnaast moeten de banken nu grotere buffers aanhouden.”



Maar daar zit volgens Benink nog een probleem. “Ten tijde van de kredietcrisis waren de buffers ontzettend klein, 2 tot 3 procent van het balanstotaal.” Dat betekent dat voor elke euro die de bank uitleende er maar 2 of 3 cent eigen vermogen stond. “Nu is die buffer gemiddeld 5,5 procent eigen vermogen, nog steeds erg klein,” aldus Benink.

De hoogleraar pleit er al jaren voor om die buffers te verhogen naar zeker 10 procent. Hoe meer vet de banken op de botten hebben, hoe kleiner de kans op ongelukken. En als het misgaat draait in eerste instantie de bank zelf op voor de verliezen. Dan ligt het risico waar het thuishoort: bij de bank en niet bij de belastingbetaler.