Klokkenluider wil getuigen voor Republikeinen

De advocaat van die anonieme functionaris zegt tegen CBS News dat hij dat aanbod heeft overgebracht aan de hoogste Republikein in de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, Devin Nunes.

De Republikeinen zijn uitermate kritisch over het onderzoek naar hun partijgenoot president Donald Trump. Advocaat Mark Zaid stelt dat zijn cliënt wil garanderen dat zijn klacht op een politiek onpartijdige manier wordt verwerkt. Hij zou bereid zijn onder ede te reageren op vragen van Republikeinse leden van de inlichtingencommissie. Die moeten dan schriftelijk worden ingediend.

De klokkenluider trok eerder dit jaar aan de bel over een telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski. Trump zou tijdens dat telefoontje hebben aangestuurd op een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. Die had een topfunctie bij het Oekraïense concern Burisma terwijl zijn vader vicepresident was.

De president ontkent iets misdaan te hebben en wil dat de klokkenluider wordt ontmaskerd. “De klokkenluider zit er zo ver naast dat hij zich bekend moet maken,” schrijft Trump op Twitter. Hij beschuldigt de ‘nepnieuwsmedia’ ervan een verlengstuk te zijn van de Democratische Partij en daarom bewust de identiteit van de functionaris onder de pet te houden.