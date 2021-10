Klokkenluider: ‘Facebook verdient aan polarisatie’

Een oud-datamedewerker beschuldigt Facebook ervan polarisatie opzettelijk in stand te houden uit winstoverwegingen. Beeld AFP

Dat beweerde een voormalig data­medewerker van Facebook gisteren in het Amerikaanse actualiteiten­programma 60 Minutes. Volgens Frances Haugen, die in de uitzending ook onthulde achter eerdere anonieme openbaringen over het bedrijf te zitten, zou Facebook ‘keer op keer’ winst boven veiligheid verkiezen – en zo zelfs medeverantwoordelijk zijn voor de bestorming van het Capitool op 6 januari dit jaar.

Facebook had voorafgaand aan de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar november veiligheidsmaatregelen ingevoerd om desinformatie tegen te gaan, maar schakelde die kort na de overwinning van Joe Biden weer uit, omdat de maatregelen de groei van het bedrijf in de weg zouden staan. “Dat voelde echt als het verraad van de democratie,” aldus Haugen, die begin dit jaar ontslag heeft genomen bij het socialemediabedrijf.

Facebook zou volgens Haugen ook een algoritme uit 2018, dat bepaalt wat gebruikers in hun nieuwsfeeds te zien krijgen, in stand te houden, hoewel is gebleken dat dat verdeeldheid in de hand werkt. De reden? Datzelfde algoritme zorgt er ook voor dat ­gebruikers vaker terugkeren op ­Facebook. En hoe vaker mensen het platform bezoeken, hoe meer geld er in het laatje komt via advertenties – de voornaamste inkomstenbron van Facebook.

‘Belachelijk’

De jaarlijkse omzet van Facebook, dat ook eigenaar is van Instagram en WhatsApp, is sinds 2018 meer dan verdubbeld van 56 miljard dollar naar een verwachte 119 miljard dollar dit jaar. Ondertussen is de marktwaarde van het bedrijf gestegen van 375 miljard dollar eind 2018 tot bijna 1 biljoen dollar nu.

Vooruitlopend op het optreden van de klokkenluider liet Facebook­topman Nick Clegg al weten dat de beweringen die ze zou doen ‘belachelijk’ waren. Volgens hem heeft de ­bestorming van het Capitool niets te maken met verdeeldheid van gebruikers op Facebook.

De verantwoordelijkheid voor de opstand van 6 januari lag volgens hem ‘duidelijk bij mensen die aan­zetten tot geweld en dat nog verder aanmoedigden, inclusief toenmalig president Trump’.