KLM moet alsnog 143 miljoen euro betalen voor vrachtkartel

Laden en lossen door KLM bij Schiphol. Beeld REUTERS

Ook acht andere luchtvrachtvervoerders die deel uitmaakten van het kartel tussen eind 1999 en begin 2006 moeten wegens kartelvorming een boete betalen. Zo wordt Air France voor bijna 183 miljoen aangeslagen. Het totale boetebedrag bedraagt bijna 790 miljoen euro.

Volgens de Europese Commissie maakten de leden van het kartel onderling afspraken over bijvoorbeeld brandstof- en veiligheidstoeslagen die bij verladers in rekening werden gebracht. Daarvoor legde de waakhond in Brussel de deelnemers in 2010 al een boete op van bijna 800 miljoen euro. Die werd in 2015 door de Europese rechter wegens een vormfout nietig verklaard.

Twee jaar later herhaalden de kartelautoriteiten van de Commissie opnieuw een boete op waarbij alleen KLM-dochter Martinair minder hoog werd aangeslagen. Air France-KLM en de andere acht maatschappijen tekenden beroep aan tegen dit besluit. Ze eisten vernietiging van het commissiebesluit.

Misstanden

Naast Air France, KLM en Martinair ging het om British Airways, Air Canada, Cargolux, Cathay Pacific, JAL, Singapore Airlines, LAN Chile en SAS. Lufthansa was eveneens betrokken, maar ontkomt aan een boete omdat het de misstanden destijds bij de Europese Commissie meldde. Datzelfde geldt voor Lufthansadochter Swiss.

Het Gerecht van de Europese Unie, onderdeel van het Europees Hof van Justitie, verlaagt in haar uitspraak wel de boetes voor Japan Airlines, Air Canada, British Airways, Cathay Pacific Airways, SAS Cargo en Lan Chile. Onder meer omdat ten onrechte ook boetes werden opgelegd voor vrachtvervoer buiten de EU.

Geld apart gezet

Volgens een woordvoerder van KLM overweegt de maatschappij beroep aan te tekenen tegen de uitspraak bij het Europees Hof van Justitie. “De praktijken die als concurrentieverstorend worden beschouwd dateren van meer dan twintig jaar geleden en waren al in 2010 veroordeeld in een beschikking van de Europese Commissie. Die beschikking is echter in 2015 nietig verklaard. Daarop volgde een nieuwe beschikking van de Europese Commissie in 2017, waartegen KLM beroep heeft aangetekend.”

KLM heeft jaren geleden apart gezet voor de eventuele boete, zodat die niet extra drukt op het herstel van de luchtvaartmaatschappij na de coronacrisis. Mocht beroep worden aangetekend en dat worden gewonnen, dan vervalt de boete en daarmee de voorziening.