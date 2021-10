KLM beleeft ‘bemoedigend’ kwartaal en scherpt milieudoel aan

Air France-KLM vervoerde in juli, augustus en september bijna 17 miljoen passagiers, een verdubbeling ten opzichte van die maanden in 2020. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Bovenop alle eerdere toezeggingen van KLM en luchtvaartindustrie rondom duurzame brandstof en CO2-reductie hebben we als luchtvaartmaatschappijen deze maand een ontzettend belangrijke stap gezet door aan te kondigen in 2050 ‘Net Zero’ te zijn,” aldus topman Pieter Elbers. “Hiermee sluiten we aan bij het klimaatakkoord van Parijs.”

De maatschappij zal zich daarvoor aansluiten bij Science Based Targets, een initiatief van onder andere de VN en het Wereld Natuur Fonds, zodat de milieudoelstellingen ook verifieerbaar behaald zullen worden. “Daardoor kunnen we onze CO2-uitstoot op een transparante manier stapje voor stapje verder afbouwen. Dat is cruciaal voor een duidelijk pad dat wetenschappelijk wordt onderbouwd.”

De stappen die KLM daarbij wil nemen zijn niet nieuw. Elbers spreekt onder meer van verdere vlootvernieuwing, waarbij oudere toestellen worden vervangen door zuinigere exemplaren, zoals de afgelopen jaren al is gebeurd bij KLM Cityhopper, het verdwijnen van de Boeing 747 en komst van de Dreamliner.

Ook het inzetten op duurzame brandstof, waarbij KLM eerder bekendmaakte te investeren in een fabriek voor biokerosine in Delfzijl, maakt deel uit van de ambities. ook aan de grond worden stappen genomen; zo wordt een deel van de stroom op Schiphol Oost sinds begin dit jaar opgewekt door zonnepanelen op de grootste hangar van KLM.

‘Geen alternatief voor krimp’

“Het klinkt mooi, maar ik zie nog steeds geen concrete plannen om echte milieuwinst te boeken,” zegt Bram van Liere, van Milieudefensie. “We vliegen gewoon te veel. Er is geen alternatief anders dan krimp van de luchtvaart. Met vlootvernieuwing doe je wat, maar niet voldoende om de opwarming van de aarde 1,5 graad terug te brengen. Bedrijven als KLM moeten met concrete maatregelen komen, en niet aan groenwassen doen.”

“Het is een loffelijk initiatief om duurzaamheidsinspanningen onafhankelijk door te laten rekenen. Maar deze club kijkt alleen naar de reductie per vlucht. Als KLM vervolgens meer gaat vliegen, dan stijgt de totale uitstoot alsnog. De winst per vlucht verdampt dan door meer te vliegen. Bovendien gaan deze doelen alleen over CO2. Vliegtuigen stoten ook stikstof uit. Als je die effecten niet meerekent, dan ben je maar met een derde van de totale uitstoot bezig.”

“Deze bekendmaking van KLM is een wassen neus,” zegt een woordvoerder van Greenpeace. “Het gaat alleen om de CO2-uitstoot per passagier, niet om de gehele uitstoot. Zo kan KLM gewoon doorgaan met meer volgepropte vluchten, die in totaal meer CO2 uitstoten. Alsof je een minuutje korter gaat douchen, maar wel ineens twee keer per dag. Iedereen snapt dat je zo niet bespaart. Dat kan ons klimaat niet aan.”

“De wetenschap is duidelijk: het aantal vluchten moet jaarlijks omlaag om de Parijsdoelen te halen. Te beginnen met alle korte vluchtjes van een paar uur. Voor eenderde van alle vluchten binnen de Europese Unie kan je gewoon binnen 6 uur de trein nemen. “

Bemoedigend

Met de aangescherpte duurzaamheidsambities richt KLM zich op de verdere toekomst. Op basis van het zomerkwartaal is daar ook ruimte voor. Zowel KLM als moederbedrijf Air France-KLM drongen in het derde kwartaal het nettoverlies sterk terug.

KLM vervoerde deze zomer 5,3 miljoen passagiers en behaalde een bedrijfsresultaat van 168 miljoen euro, waar een jaar geleden nog een operationeel verlies van 234 miljoen de boeken in ging. Daarmee is de maatschappij nog lang niet bij de 511 miljoen euro die in het derde kwartaal van 2019 behaald werd.

Elbers noemt het herstel 'bemoedigend’, na het voorzichtige herstel van voor de zomer. “Er is sprake van een forse verbetering. KLM was voor het eerst in negentien maanden operationeel winstgevend, maar we zijn nog lang niet op het niveau van voor Covid-19.”

Voor de komende maanden is hij optimistisch, ondanks mogelijke nieuwe reisbeperkingen en de stijgende prijs van vliegtuigbrandstof. “Langzaam maar zeker gaat de wereld weer open. Vanaf 8 november kunnen gevaccineerde Europeanen eindelijk ook weer naar de VS vliegen. Dat is bijzonder goed nieuws voor KLM. En dat zien we aan de boekingen.”

Het concern rekent erop in de laatste drie maanden van dit jaar op 70 tot 75 procent van de capaciteit van 2019 te zitten. In het derde kwartaal was dat 66 procent.