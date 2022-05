Klimaatverandering zorgt voor ongekende hittegolf in India

Indiase kinderen zoeken verkoeling in de Tawirivier. Beeld EPA

Hanisha Malhotra’s zesjarige dochtertje worstelt elke dag met de hitte op school. Het was tegen de 45 graden in Delhi de afgelopen week. Nu is het ietsje koeler, maar dat is in het weekend alweer voorbij. Hoe dan ook is het rond een uur ’s middags buiten niet te doen. En dat is precies het tijdstip waarop Hanisha’s dochtertje uit school komt. De kinderen moeten vaak wel een kwartier op het schoolplein wachten om een voor een aan hun ouders of de schooltaxi te worden overgedragen. Ze staan in de zon, met een zware rugzak om.

Hanisha’s dochtertje is lang niet de enige. Andere kinderen moeten in de brandende middagzon naar huis lopen. Een vereniging van ouders verzoekt de regering van Delhi daarom de zomervakantie, die eigenlijk pas de derde week van mei begint, vervroegd in te laten gaan. Een aantal andere deelstaten in het noorden deed dit al. In Delhi twijfelt de regering, omdat kinderen juist na twee jaar onafgebroken online onderwijs vanwege de pandemie nu weer naar school gaan, en veel hebben in te halen. De oudervereniging vraagt om dan in elk geval de tijden aan te passen, zodat alle kinderen voor het middaguur thuis kunnen zijn.

Een groot deel van India gaat sinds eind april gebukt onder een hittegolf, wat een stuk eerder in het jaar is dan gemiddeld. Voor het noordwesten en het midden van India was dit de heetste aprilmaand sinds de officiële temperatuurmetingen, 122 jaar geleden. Ook maart dit jaar brak datzelfde hitterecord, en in mei worden weer hoger dan gemiddelde temperaturen verwacht, vooral in regio’s waar het weinig regent die maand. Regen- en onweersbuien werken verkoelend, maar in maart en april regende het nauwelijks. Dit had weer te maken met minder wind vanuit het Middellandse Zeegebied.

Hittegolven als nationale ramp

India is een van de landen, die volgens het klimaatpanel IPCC het meest onder klimaatverandering zal lijden. Het aantal hete dagen per jaar stijgt consistent in India. Volgens een rapport van Indiase meteorologen stierven er in 50 jaar tijd 17.000 mensen door de hitte. Alleen al tussen 2010 en 2018 waren dat er 6.000, en in 2015 was met 2.081 het dodelijkste jaar. Dat jaar werden hittegolven officieel een nationale ramp met bijbehorend actieplan. Zo is er een waarschuwingssysteem, worden er water en zoutoplossing uitgedeeld, moeten zonnige werkplekken zoals bouwplaatsen in de middaguren sluiten en worden kwetsbare mensen in de gaten gehouden.

Hoeveel mensen er dit jaar al aan de hitte bezweken in heel India is niet bekend. De deelstaat Maharashtra telde er officieel 25, het hoogste aantal in zes jaar. Zeker is dat het de komende jaren niet beter gaat worden, en dat de huidige hitteplannen niet volstaan. Ziekenhuizen kampen nu al in de zomermaanden met serieuze watertekorten, waardoor zelfs simpele behandelingen riskant kunnen worden. Urenlange stroomstoringen zijn ook normaal, wat de kans op zonnesteken vergroot.

Hanisha wacht het besluit van de regering niet af. “Dit kan niet nog twee weken doorgaan. Ik hou mijn dochtertje thuis, vakantie of niet.”