Klimaatverandering in beeld: zo droog en heet is Europa

Niet alleen in Nederland kampen we met droogte en hitte. In heel Europa lijkt water steeds schaarser te worden, en staan rivieren en meren bijna droog. Desondanks zoeken mensen het water op voor verkoeling.

In Ierland vinden jongeren massaal verkoeling bij Salthill Beach in Galway. Het is dringen voor een plekje op de vlonders. Beeld Clodagh Kilcoyne / REUTERS

De voetbalvelden bij Hackney Marshes in Londen zijn compleet verdord. Beeld Toby Melville / REUTERS

Een vrachtschip op de Rijn, nabij Düsseldorf. Door de aanhoudende droogte staat de rivier op een laagtepunt, ongeveer 70 centimeter bij Keulen en 34 centimeter bij Düsseldorf. Beeld AP

Een binnenvaartschip in de Waal ter hoogte van Ewijk. Door het lage waterpeil in de rivier vaart het schip met een derde van de normale vracht over de rivier. Beeld Piroschka van de Wouw / REUTERS

Vlak bij Bordeaux zonnen mensen aan de kust terwijl in de verte bosbranden te zien zijn. Later werden 8.000 inwoners van het gebied geëvacueerd. Beeld AFP

Toeristen in Belgrado zoeken verkoeling in de Donau. Ook in Servië zakt het waterpeil drastisch. Beeld AP

Een schaap ligt op de bodem van de opgedroogde Guadianarivier in Spanje. Het was de warmste maand in Spanje sinds 1961. Beeld REUTERS

Ook aan de oevers van de Rijn in Duitsland is de droogte goed zichtbaar. Beeld Wolfgang Rattay / REUTERS

Drukte bij de zwemliefhebbers die in de rivier de Limmat in Zwitserland verkoeling zoeken. Beeld Arnd Wiegmann / REUTERS

Een man maakt foto's van de opgedroogde Zicksee, gelegen in Oostenrijk. Het uitdrogen van het meer kostte het leven van honderden vissen. Beeld AFP

Met een drone zijn bijzondere plaatjes te maken van het Yesa-reservoir in de Spaanse Pyreneeën. Er is praktisch geen water te zien, maar door de droogte is een soort landbloem te zien. Een zeldzame gebeurtenis in de zomer. Beeld ANP / EPA