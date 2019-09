Klimaattop jongeren: ‘Mama, wat is sneeuw?’

VN-secretaris-generaal António Guterres begroet de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Beeld REUTERS

Niemand verslaat Chloe Kim (19) momenteel in de halfpipe. Maar het klimaat krijgt de olympisch en wereldkampioen snowboarden uit Californië er misschien wel onder. In het gebouw van de Verenigde Naties in New York vertelde ze zaterdag een zaal vol generatiegenoten over haar nachtmerrie: “Ik begon met snowboarden toen ik vier was. Ik hield er meteen enorm van. Het heeft me ongelooflijke avonturen laten beleven, veel lessen geleerd. Maar ik ben doods­benauwd dat als ik later zelf een gezin heb, mijn kinderen zullen vragen: mama, wat is sneeuw?”

Wereldwijde schoolstaking

Zorg en strijdbaarheid wisselden elkaar af op de Youth Climate Summit, de jongerentop over het klimaat die voorafging aan de Climate Action Summit. Die actietop voor staatshoofden, regeringsleiders en ministers heeft VN-secretaris-generaal António Guterres vandaag bijeengeroepen, een dag voor de Algemene Vergadering. Hij daagde de lidstaten uit met concrete en nieuwe plannen te komen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dat uitdagen deden de jongeren op hun eigen conferentie ook.

Ze waren daar vrijdag al mee begonnen, toen naar schatting 60.000 demonstranten in New York meededen aan de wereldwijde school­staking voor het klimaat. De demonstratie had een klimaatberoemdheid als trekker, de 16-jarige Greta Thunberg, die met haar solodemonstraties onder schooltijd voor het Zweedse parlement duizenden jongeren over de hele wereld inspireerde. “Ik denk dat als genoeg mensen bij elkaar komen en zich hiervoor inzetten, dat het verschil gaat maken,” zei ze.

Een dag later zat ze met drie andere klimaat­activisten naast Guterres. Veel zei ze niet, maar daar had ze een goede reden voor: “Ik ben gevraagd op de Algemene Vergadering te spreken, dus ik gun nu anderen meer spreektijd.”

Verbleekt koraal

Die anderen gingen op hun eigen manier de strijd over het klimaat aan. Bruno Rodriquez uit Argentinië: “Ik kom uit een Latijns-Amerikaans land, het verhaal van onze regio is het verhaal van vijf eeuwen plundering. We moeten eisen dat de honderd bedrijven die samen 71 procent van de broeikasgassen uitstoten, daarmee ophouden.”

Wanjuhi Njoroge uit Kenia begon een online petitie voor behoud van de bossen toen het boerenbedrijf van haar familie door droogte geplaagd begon te worden. “Wij in Afrika stoten het minste uit, maar lijden er het meest onder.”

Guterres genoot zichtbaar. “Toen ik met dit werk begon, een paar jaar geleden, was ik moedeloos over het klimaat. We zagen al dat er een noodsituatie was, met droogte in Afrika, conflicten die daardoor werden veroorzaakt, zelfs het zich uitbreiden van terrorisme. Je zag gletsjers smelten, koraal verbleken. Maar de apathie overheerste. Nu voel ik er opeens vaart in komen. Dat begon met de jeugd die in beweging kwam, wereldwijd.”

Aan het eind van een dag waarop de jongeren vooral elkaar aanmoedigden en instrueerden om op allerlei manieren actie te blijven voeren, was het tijd voor een ontmoeting met de wereld van de volwassen bestuurders. De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen herinnerde zich hoe hij als econoom moeite had moeilijke boodschappen aan politici te verkopen. “Ik adviseer je niet in gedetailleerde discussies met hen te gaan. Zorg dat je aandacht krijgt, dan kunnen ze je niet negeren. Jullie hebben wat mijn generatie niet had: de inzet van Arnold Schwarzenegger, en Greta Thunberg.”

Oud-president Michelle Bachelet van Chili, nu Hoge Commissaris voor de Mensenrechten bij de VN, waarschuwde ervoor de golf van jeugdactivisme niet te laten wegebben. “Toon durf. Durf je te laten verkiezen in lokale raden die de beslissingen nemen. We hebben niet alleen jonge mensen nodig die de instituties vertellen wat ze moeten doen, jongeren moeten daarin vertegenwoordigd zijn.”