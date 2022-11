Klimaattop gaat langer door – nog geen akkoord over compensatie armere landen

Eurocommissaris Frans Timmermans presenteerde vrijdag het idee voor een speciaal schadefonds. Beeld AP

Voorzitter Sameh Shoukry maakte vrijdagmiddag bekend dat de besprekingen in elk geval vandaag nog doorgaan. Hij toonde zich bezorgd over het werk dat nog moet worden verzet en zei dat ‘de tijd niet aan onze kant staat’. Volgens de Egyptische voorzitter van de COP27 moeten de onderhandelingen naar ‘een hogere versnelling’.

Shoukry ziet op alle deelonderwerpen nog discussie. Zowel over mitigatie (het tegengaan van klimaatverandering), adaptatie (aanpassing op een steeds warmer klimaat) als klimaatschade wordt volop onderhandeld.

Een van de voornaamste discussiepunten is of en hoe de schade die in ontwikkelingslanden ontstaat als gevolg van klimaatverandering moet worden vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om overstromingen, extreme droogte of ander natuurgeweld dat verband houdt met de opwarming van de aarde.

De Europese Unie blijkt toch bereid een speciaal schadefonds op te richten waaruit arme landen kunnen worden gecompenseerd voor eventuele klimaatschade, zo zei Eurocommissaris Frans Timmermans vrijdagmorgen in een toelichting. Hij verbond er wel strikte voorwaarden aan: alle landen moeten extra stappen zetten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Genoeg om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden in 2100 ten opzichte van begin vorige eeuw. “Als je de uitstoot niet vermindert, dan is geen geld op aarde voldoende voor de schade die ontstaat,” zei Timmermans.

Dubieuze rol China

Het geld zou alleen zijn bestemd voor de kwetsbaarste landen. Verder moet er een ‘brede basis’ zijn voor het fonds, zei Timmermans. De Europese klimaatbaas noemde China niet bij naam, maar dat land is inmiddels verantwoordelijk voor 30 procent van de wereldwijde uitstoot, terwijl het op de klimaattoppen officieel nog als een ontwikkelingsland geldt. Timmermans vindt dat China zou moeten meebetalen, niet ontvangen.

De EU en de VS waren tot nu toe tegen een apart ‘mechanisme’ voor ‘loss and damage’, iets wat ontwikkelingslanden juist verlangen. Hún vruchtbare grond is door droogte verloren gegaan, hún dorpen worden door natuurrampen weggevaagd, betogen zij, terwijl zij zelf weinig van de broeikasgassen uitstoten. Van de uitstoot de afgelopen tweehonderd jaar komt driekwart van Europese landen, de VS, Japan, Canada en – sinds enkele decennia – China.

Rommelige tekst

Dit is de eerste klimaattop waar compensatie officieel op de agenda staat. De Verenigde Staten zijn nog steeds tegen alles wat lijkt op het vastleggen van aansprakelijkheid – Washington vreest een openeinderegeling. De schade van de overstromingen dit jaar in Pakistan wordt bijvoorbeeld alleen al geschat op meer dan 30 miljard euro.

Timmermans sprak van een ‘packagedeal’ die de EU bereid was te sluiten: het zou de enige manier zijn om op de laatste dag van de 27ste klimaattop alsnog een overeenkomst te bereiken. “Alles minder dan het oprichten van een schadefonds op deze COP is verraad,” had Molwyn Joseph, de minister van Milieu van Antigua en Barbuda een dag eerder gezegd. Hij is voorzitter van de organisatie van kleine eilandstaten.

Of het Europese voorstel genoeg is om de top tot een goed einde te brengen, is nog de vraag. De conceptslotverklaring in Egypte kwam laat – donderdag pas – oogde rommelig en leek nog helemaal niet op een sluitende tekst waar welk land dan ook een handtekening onder zou kunnen zetten.