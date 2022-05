Klimaatrecords gebroken in 2021: temperatuur en zuurgehalte zeewater blijven stijgen

Zware regenbuien leidden vorige maand tot overstromingen in Durban, Zuid-Afrika. Beeld AFP

Het afgelopen jaar is de temperatuur van de oceanen tot recordhoogte gestegen. Ook de verzuring van het zeewater was nog niet eerder zo erg. Het smelten van de ijskappen, in combinatie met het warmer worden van het zeewater, doet het zeeniveau stijgen tot niet eerder tevoren. En ook de uitstoot van broeikasgassen heeft in 2021 alle records gebroken, schrijft de WMO in het jaarlijkse State of the Global Climate-rapport.

‘Dit is opnieuw een duidelijk teken dat menselijke activiteiten veranderingen op globale schaal veroorzaken op het land, in de oceaan en in de atmosfeer,’ schrijft de WMO. ‘Met schadelijke en langdurige gevolgen voor duurzame ontwikkeling en ecosystemen.’

Warmste zeven jaar

Het rapport concludeert verder dat de afgelopen zeven jaar de warmste zeven jaar ooit gemeten waren. De gemiddelde temperatuur lag vorig jaar op zo’n 1,11 graad Celsius boven het niveau van voor de industriële revolutie. 2021 was niet het warmste jaar ooit. Dat zou komen door La Niña, een weersverschijnsel dat aan het begin en het eind van het jaar voor korte afkoeling zorgde.

António Guterres, de secretaris-generaal van de VN, riep in een videoboodschap op tot direct ingrijpen. “Hernieuwbare energiebronnen zijn de enige weg naar echte energiezekerheid, stabiele stroomprijzen en duurzame werkgelegenheid. Als we samen optreden, kan de transformatie van hernieuwbare energie het vredesproject van de 21ste eeuw zijn”, aldus Guterres. Ook wil hij een einde aan de subsidies op fossiele brandstoffen, die zouden zo’n 11 miljoen dollar per minuut behelzen.

Extreem weer

De meest directe invloed van klimaatverandering op het dagelijks leven van mensen vertaalt zich in extreme weersomstandigheden, zegt secretaris-generaal van de WMO, Petteri Taalas. “Zoals te zien in de droogte in de Hoorn van Afrika, de recente dodelijke overstromingen in Zuid-Afrika en de extreme hitte in India en Pakistan.” Dergelijke rampen hebben veel mensenlevens gekost. Ook heeft het extreme weer in 2021 voor honderden miljarden dollars aan schade gezorgd.

Als er geen actie wordt ondernomen zullen zeespiegelstijging, oceaanhitte en verzuring nog honderden jaren doorgaan, zegt Taalas. “Er zullen middelen uitgevonden moeten worden om koolstof uit de atmosfeer te verwijderen. Sommige gletsjers hebben het point of no return bereikt en dit zal op lange termijn gevolgen hebben in een wereld waarin meer dan 2 miljard mensen al waterstress ervaren.”

De WMO publiceert sinds 1993 jaarlijks een rapport over de staat van het klimaat. Vorige week waarschuwde de WMO al dat er grote kans bestaat dat de gemiddelde temperatuurstijging de komende vijf jaar over de anderhalve graad Celsius heengaat in vergelijking met de pre-industriële tijd.