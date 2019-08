Klimaatrapport VN: voedseltekort dreigt

Beeld Koen Verheijden

In het rapport van VN-klimaatpanel IPCC wordt de relatie tussen klimaatverandering, landgebruik en voedselzekerheid onderzocht en uitgelegd. Door menselijk toedoen is er onder andere sprake van toenemende verwoestijning. Sinds 1961 is de grond wereldwijd telkens een procent droger geworden. Dit heeft grote gevolgen voor de landbouw en biodiversiteit.

Versterkend effect klimaatverandering

Woestijngrond is namelijk niet geschikt voor bebossing en landbouw. Daardoor is er een toenemende concurrentie tussen bos en landbouw. Bomen en planten zijn namelijk nodig om CO2 op te vangen. Dit zorgt voor een versterkend effect op de klimaatverandering. En mensen gebruiken ruim zeventig procent van alle bruikbare grond op aarde voor de productie van voedsel en kleding, die grond is dus ook al niet beschikbaar voor voedselproductie.

Voedselzekerheid onder druk

Dit zorgt ervoor dat de voedselzekerheid onder druk komt te staan, vooral in armere gebieden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het internationale panel van klimaatonderzoekers stelt dat efficiëntere landbouw en minder voedselverspilling noodzakelijk is, net als het verminderen van het gebruik van dierlijke vetten. Sinds 1961 is de consumptie van vlees per persoon meer dan verdubbeld. Ook voedselverspilling levert een grote bijdrage: tussen 2010 en 2016 werd maar liefst 25 tot 30 procent van de voedselproductie verspild.

Nog meer maatregelen

Er zijn nog veel meer ingrijpende maatregelen nodig om klimaatverandering tegen te gaan, concluderen de onderzoekers. Voorbeelden zijn vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en het terugdringen van de houtkap. Veel van deze maatregelen staan al beschreven in het klimaatakkoord van Parijs.