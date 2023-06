Klimaatdebat verhardt in Duitsland: ‘Het thema verdeelt de samenleving’

Actiegroep Letzte Generation demonstreert in Berlijn voor meer inspraak in het Duitse klimaatbeleid, dat volgens hen niet ambitieus genoeg is om de Parijsdoelen te halen. Beeld Sean Gallup/Getty Images

Benjamin Orgis toont een getergde blik als hij een oranje banner strak trekt. “Dertig jaar vreedzaam protesteren voor klimaatbescherming heeft ons niets opgeleverd. We moeten andere manieren verzinnen,” zegt de twintiger bij Frankfurter Tor in Berlijn, waar honderden Duitse klimaatactivisten zich hebben verzameld voor een protestmars.

De activisten van de Duitse klimaatbeweging Letzte Generation eisen meer inspraak in het klimaatbeleid van Duitsland, dat volgens hen niet ambitieus genoeg is om de Parijsdoelen te halen. “Onbegrijpelijk dat de bondsregering niet beter naar deze jongeren luistert,” reageert Ellen, een gepensioneerde vrouw uit Berlijn, die met haar man Gerd aan het protest deelneemt.

Terwijl de betogers voorzichtig richting Alexanderplatz schuifelen, houden ze een brief in hun handen die gericht is aan bondskanselier Scholz. ‘Een recherchedienst behandelt Letzte Generation – zonder uitspraak van een rechter – als een ‘criminele organisatie’, valt er te lezen. Niet alleen klimaatactivisten zijn hier verbolgen over, ook de Verenigde Naties uitten al forse kritiek.

Huiszoekingen klimaatactivisten

“Jongeren moeten worden beschermd, we hebben ze nu meer nodig dan ooit,” zei de woordvoerder van António Guterres, de secretaris-generaal van de VN, deze week. Die reactie volgde op plotse huiszoekingen bij klimaatactivisten in het zuiden van Duitsland, waarbij zeven activisten werden opgepakt en beslag is gelegd op 1,4 miljoen euro aan donaties.

De Duitse aanpak van klimaatactivisten verhardt en gaat deels te ver, vindt de Berlijnse jurist Joschka Selinger. “Bij de demonstraties zijn agenten terughoudend. Maar bij zitblokkades worden weggesleepte demonstranten soms onnodig en hard gepijnigd.”

Een meerderheid van de Duitsers staat positief tegenover het eisenpakket van Letzte Generation, dat naast meer burgerlijke inspraak aanstuurt op een maximale snelheid op de Duitse Autobahn en een goedkoop treinticket. “Het is laaghangend fruit, maar hiermee creëren we draagvlak,” verklaart Marc Scheib, een IT’er die ook deelneemt aan de protestmars.

Met lijm aan het asfalt geplakt

Een gefrustreerde autorijder steekt zijn hoofd uit een kobaltblauwe Tesla. “Wat is dat voor een Scheiss hier,” roept hij richting de voorbijtrekkende demonstranten. In andere Duitse plaatsen deelden agressieve autobestuurders klappen uit aan klimaatklevers, de activisten die zich met lijm vastmaken aan het asfalt. “Opstaan,” sommeert een groepje agenten een opstandige man in kleermakerszit op de Frankfurter Allee. “Ik mag hier toch zitten?,” bijt hij een filmende agent toe.

Tekst loopt door onder foto

Sinds het begin van de zitblokkades, die zo’n anderhalf jaar geleden zijn begonnen, heeft de politie in Berlijn 669 boetes uitgedeeld. Beeld Getty Images

Terwijl veel automobilisten gefrustreerd zijn over het oponthoud op de weg en de gemoederen geregeld oplopen, klagen omwonenden en ondernemers in Berlijn vooral over de vernielingen die klimaatactivisten toebrengen aan geparkeerde auto’s, gebouwen en winkelruiten. Het stadsdeel Pankow, dat met een schadepost van 14.500 euro zit, onderzoekt of de veroorzakers kunnen opdraaien voor de beschadigingen.

Een schemergebied, zo oordeelt Felix, een blonde twintiger die met zijn zus Hannah een banner meedraagt. “De blokkades, zoals ook op de A12, zijn een legitiem middel van burgerlijke ongehoorzaamheid. Of je moet betalen voor de schade, hangt er van af hoe groot de schade is.”

Jurist Selinger verwijst hierbij naar de anti-atoombeweging in de jaren zeventig. “Toen activisten zich met kettingen bij kerncentrales vastmaakten, kregen zij achteraf de rekening van de politie-inzet gepresenteerd. Dat kan hier ook gelden.”

Honderden boetes opgelegd

Intussen gaat de Duitse klimaatklever bepaald niet vrijuit. Met een keer kleven riskeer je een boete van 241 euro. Sinds het begin van de zitblokkades, die zo’n anderhalf jaar geleden zijn begonnen, heeft de politie in Berlijn 669 boetes uitgedeeld, schrijft dagblad Berliner Kurier. Achtmaal werd er een dwangsom van 2000 euro opgelegd.

Benjamin Orgis ontving al enkele aangetekende brieven met boetes. “We gaan niet ’s nachts te werk of vermomd, maar doen dit herkenbaar in beeld. Met onze naam erbij. Daarmee nemen we een groot risico. Maar we doen dit natuurlijk niet voor de lol.”

Orgis maakt zich wel zorgen om de toenemende verruwing in het klimaatdebat. Die zorgen neemt Selinger ook waar. “Het thema verdeelt de Duitse samenleving.” Volgens de jurist draagt de politieke retoriek hier aan bij. “Dat partijen klimaatactivisten vergelijken met de RAF of de Taliban is onjuist.”

Letze Generation kondigde aan pas te zullen stoppen met de klimaatacties als de bondsregering tegemoet komt aan de eisen van de klimaatbeweging. Orgis klinkt vastberaden: “We gaan door tot we onze zin krijgen.”