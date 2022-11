Klimaatactivisten gooien soep tegen Van Gogh-schilderij in Rome

Klimaatactivisten gooiden groentesoep over 'De zaaier' van Vincent van Gogh om aandacht te vragen voor klimaatdestructie.

Het gaat om het schilderij De zaaier van Vincent van Gogh uit 1888. Het schilderij is in het bezit van het Kröller-Müller Museum in Otterloo. Op dit moment heeft het Palazzo Bonaparte een grote tentoonstelling over de Nederlandse schilder.

Het schilderij is volgens ANSA niet door de groentesoep beschadigd omdat het wordt beschermd door glas. Ultima Generazione (Laatste Generatie) zou achter de actie zitten. Volgens ANSA lijmden activisten van deze groep zich eerder aan Primavera van Sandro Botticelli. Dat schilderij hangt in de Galleria Degli Uffizi in Florence.

Afgelopen maand hebben actievoerders kunstwerken gebruikt om aandacht te vragen voor klimaatdestructie. Demonstranten van Just Stop Oil gooiden soep over Zonnebloemen van Van Gogh in Londen, aardappelpuree over een Monet in Potsdam en plakten zich vast aan Meisje met de parel in Het Mauritshuis in Den Haag. Bij de eerdere acties bleven de kunstwerken onbeschadigd.

Dinsdag demonstreerden leden van Extinction Rebellion tijdens een uitvoering in het Concertgebouw om aandacht te vragen aan de escalatie van klimaatontwrichting.