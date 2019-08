Klimaatactiviste Thunberg: Trump moet luisteren naar wetenschap

Greta Thunberg kwam woensdag na een zeereis van twee weken aan in Manhattan. Beeld EPA

De Zweedse tiener kwam na een zeereis van twee weken aan in Manhattan, waar ze woensdag aan wal stapte.

Gevraagd naar haar mening over Trump antwoordde ze: “Mijn boodschap voor hem is om gewoon te luisteren naar de wetenschap, maar dat doet hij duidelijk niet.” Thunberg denkt overigens niet dat zij de president van haar boodschap kan overtuigen. “Niemand heeft hem kunnen overtuigen van klimaatverandering, de urgentie, waarom zou ik dat kunnen doen?”

Thunberg heeft een trip van ongeveer 5550 kilometer achter de rug. Ze vertrok op 14 augustus uit het Engelse Plymouth op het zeiljacht Malizia II. Ze wilde de oceaan op een klimaatneutrale manier oversteken en zal in New York volgende maand een VN-conferentie bijwonen.

De tiener is ook nog van plan de komende tijd naar Canada, Mexico en Chili te gaan. In Santiago wordt in december een klimaatconferentie gehouden. Thunberg groeide uit tot een bekende klimaatactiviste door haar schoolstaking. Ze spijbelde om te demonstreren bij het Zweedse parlement.

Beeld EPA

Beeld EPA