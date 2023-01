Klimaatactiviste Greta Thunberg gearresteerd in Duitsland bij actie tegen kolenmijn

Klimaatactiviste Greta Thunberg wordt weggedragen en aangehouden door de Duitse politie. Beeld AP

Bij Lutzerath wordt al maandenlang gedemonstreerd tegen de uitbreiding van een grote bruinkoolmijn. Afgelopen woensdag begon de politie met het ontruimen van het kamp van activisten die de bouwplaats hadden bezet. Daarbij vielen tientallen gewonden, zowel aan de kant van de demonstranten als aan die van de politie. Thunberg liep zaterdag 14 januari, met duizenden anderen, mee in een ondersteunende demonstratie.

De ontruiming van het kamp werd afgelopen weekend voltooid, maar de demonstraties in de regio houden aan. Tientallen activisten lijmden zichzelf vast aan een straat in Keulen en aan een overheidsgebouw in Düsseldorf. Bij Rommerskirchen bezetten 120 activisten een spoorlijn die naar een kolencentrale loopt.

Thunberg deed dinsdag mee aan een actie bij de mijn Garzweiler, die grenst aan Lutzerath. De Duitse politie bevestigt dat ze is aangehouden.