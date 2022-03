Kinderen op New Yorkse scholen eten voortaan een dag per week vegan: ‘Ik zie op tegen vrijdag’

Broccoli, bloemkool, rijst met groente en een salade met kikkererwten in plaats van pizza en vlees. Dat is wat het New York City Department of Education voortaan op vrijdagen laat serveren op openbare scholen. Beeld AP

De nieuwe burgemeester van New York voelt zich zo goed sinds hij een overwegend plantaardig dieet volgt, dat hij de hele stad aan eenzelfde gezondere levensstijl wil helpen. Eric Adams stelt dat hij lang van hamburgers en milkshakes hield, maar als veganist diabetes overwon. Als burgemeester laat hij nu openbare scholen elke vrijdag een veganistische schoollunch serveren.

Adams is een mediterende oud-politieman die zichzelf sinds zijn aantreden in januari graag neerzet als effectief misdaadbestrijder. Hij verklaarde ook opzichtig de oorlog aan friet en frisdrank. In interviews deelt hij recepten –smoothies met bosbessen, spinazie en cacao voor het ontbijt, bijvoorbeeld – en voor het oog van een batterij camera’s kookt hij plantaardige chili sin carne om een programma voor hulp bij een gezondere levensstijl te promoten.

Hongerig en boos naar huis

Vorige week kwam hij naar stadsdeel The Bronx om op een van de eerste veganistische vrijdagen mee te lunchen op een school. Zijn team plaatste smakelijke foto’s op Twitter. Maar een lerares van een school voor speciaal onderwijs had iets anders op het bord van haar leerlingen gezien. ‘Ik kijk op tegen vrijdagen, omdat leerlingen hongerig en boos naar huis gaan,’ schreef ze. Ze deelde een foto van een halfleeg bord met een handje kikkererwten, een stronkje broccoli, twee stukjes bloemkool en pasta in rode saus.

Op Queens Tech, een beroepsgerichte middelbare school in stadsdeel Queens, zijn de recensies ook wisselend. Anna, een 13-jarige leerling cosmetica, vindt het een goed idee op school af en toe plantaardig te eten. “Sommige kinderen hebben die mogelijkheid anders niet, omdat het zo duur is.” Haar vriendin Brianna (15) is ook vóór; soms luncht ze met haar klas al vroeg in de ochtend en dan wil ze geen pizza, vertelt ze bij het uitgaan van de school. “Ik denk dat het opgeblazen wordt. Eén dag geen vlees, dat is alles.”

Klasgenootje Bella (14) heeft vandaag haar eigen lunch meegenomen en vond de veganistische lunch er ‘twijfelachtig’ uitzien. Brianna: “Maar geldt dat eigenlijk niet voor elke schoollunch?” De leerling die op Instagram al langer anoniem de schoolmaaltijden recenseert vond de eerste veganistische variant vreselijk. “Het was koud, smaakte niet en het was ook maar een klein beetje. Het is niet eens veganistisch, er zit nog steeds kaas bij, en andere dingen die niet veganistisch zijn.”

Wel melk en chocomel

Dat klopt. Amerikaanse scholen móéten melk aanbieden vanwege regels van het ministerie van Landbouw. Burgemeester Adams wil wel af van chocolademelk, omdat er naar zijn oordeel te veel suiker in zit. Maar daar trekken lokale politici de grens als het om veranderingen in het traditionele schoolmenu gaat. Een groep Democraten en Republikeinen die de regio in het Congres vertegenwoordigt schreef Adams een brief met het verzoek chocomel ongemoeid te laten. De groep steunt melkveehouderijen en zegt te vrezen dat kinderen belangrijke voedingsstoffen zullen missen omdat ze gewone melk laten staan. ‘Helaas zijn voor veel New Yorkse gezinnen de maaltijden die kinderen op scholen krijgen hun enige bron van veel aanbevolen voedingsstoffen.’

Dat maakt dat New Yorkse politici boven op de schoollunch zitten. Ongeveer een op de vier New Yorkse kinderen is niet altijd zeker van voldoende voedsel, volgens het netwerk van voedselbanken van City Harvest. Veel kinderen in de stad eten op school hun enige echte maaltijd, waarschuwde bijvoorbeeld Jessica Ramos, een lokale politicus uit stadsdeel Queens. Op de eerste veganistische vrijdag moesten ze het daar doen met een zakje chips, schijfjes appel in plastic en een schep droge groente, observeerde Ramos.

‘Burgemeester, ik geloof net zo in gezonde voeding als u, maar dit is het niet,’ schreef Ramos op sociale media bij een foto van de teleurstellende veganistische lunch. Adams liet aan The New York Times weten dat het menu voor de veganistische vrijdagen nog niet af is, en dat hij in gesprek wil over verbeteringen.