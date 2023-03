Kinderen en vrouwen jaren vast in IS-kamp: ‘Ze moeten hier weg’

Kinderen en vrouwen lopen door kamp Roj, in het noordoosten van Syrië. De vrouwen worden ervan verdacht banden te hebben (gehad) met Islamtische Staat. Beeld ANP/AFP

De reis ernaartoe geeft meteen een deel van het probleem aan. In kamp Roj, helemaal in het noordoosten van Syrië, worden mensen vastgehouden die niemand wil hebben en eigenlijk ook niemand wil zien. Caroline Scheffer werkt voor hulporganisatie Save the Children – ze geeft mentale bijstand aan kinderen met een vluchtelingenachtergrond – en was er onlangs om een van hun projecten te bekijken.

Ze beschrijft hoe ze vanuit Erbil (in het noorden van Irak) uiteindelijk kamp Roj bereikte, hoe ze na drie uur rijden van auto moest wisselen, een bruggetje overging en dan ineens in Syrië kwam. “Het is er kaal, rotsig en droog, zonder kleur, met veel jaknikkers, schapen, geiten en herders. We moesten eerst naar Dayrik, een stadje op twee uur van de grens met Irak en veertig minuten met de grens van Turkije, een verlaten plek met wat winkeltjes. Daarna nog een half uurtje naar kamp Al Roj.”

Dit is de plek waar op dit moment zo’n 2600 mensen vastzitten: ongeveer 1600 kinderen (van wie 24 zonder hun moeder), 1000 vrouwen en 80 mannen. Er zitten mensen uit Syrië en Irak, maar vooral uit de rest van de wereld – uit Amerika, Canada, Australië, Duitsland en zelfs Trinidad. Er zaten ook Nederlandse vrouwen en kinderen, maar die zijn inmiddels gerepatrieerd.

Geen uitzicht op repatriëring

De volwassenen worden verdacht van banden met terreurgroep Islamitische Staat. De bedoeling is dat ze worden teruggenomen door het land waar ze vandaan komen, om zich daar voor de rechter te verantwoorden. Maar dat gaat zo makkelijk nog niet, om de simpele reden dat niemand zit te wachten op deze mensen (ook al is het niet duidelijk of ze iets hebben misdaan). Daardoor zitten velen al jaren in kamp Al Roj, met geen enkel uitzicht op repatriëring. En dat is vooral voor de kinderen erg zwaar.

Scheffer schetst de opzet van het kamp: “Allereerst staat er een groot hek omheen, en lopen er bewakers. Het toezicht is erg streng. Al Roj bestaat uit twee delen: het ene is voor Syrische en Iraakse families, het andere voor de ‘third country nationals’ (de mensen uit ‘derde landen’). Die delen zijn strikt gescheiden.”

De gezinnen leven in tenten. Daarvan zijn er zo’n achthonderd, à 24 vierkante meter per stuk. Hoe het er binnen uitziet, weet Scheffer niet. “Dat is verboden terrein voor mij als hulpverlener.”

In het kamp zelf is het schoon, zegt ze, ook in de toiletblokken. Verder is er water en elektriciteit, en in het midden van het kamp staat een supermarkt waar mensen met vouchers eten kunnen kopen. De hulpverleners doen hun werk in speciale ruimtes met labels als ‘pubervriendelijk’, ‘kindvriendelijk’ en 'vrouw- en meisjesvriendelijk’.

Containers met ramen

“Het zijn feitelijk containers met ramen erin,” zegt Scheffer. “Daar praten we met ze, we proberen erachter te komen hoe het met ze is. Vaak valt dat niet mee, want ze zijn in eerste instantie heel wantrouwend. Zeker de oudere kinderen zaten veel in hun tent en deden verder niks. Nu zijn er meisjes die komen om te dansen, te leren koken of elkaars haar te doen. En dan zonder schaar, want dat wordt nog te gevaarlijk gevonden. Hetzelfde geldt voor de naaicursus. Dat mag alleen maar met een hele kleine naald. De jongens zijn aan het schaken, dat vinden ze superleuk. Voor sommige kinderen, en dat zeggen zelf ook zo, is zo’n speciale ruimte de enige plek waar ze alles kunnen vergeten. Veel van hen zijn gaan praten, ze zijn opener geworden, ze zien weer een toekomst.”

Kamp Al Roj bestaat al sinds 2014. Toen diende het als opvangkamp voor mensen die ontheemd raakten door de Syrische burgeroorlog. Pas in 2017 kreeg het de huidige bestemming, voor vrouwelijke IS-verdachten. Veel van deze vrouwen en hun kinderen zitten al bijna zeven jaar vast.

“Zonder hun mannen,” zegt Scheffer. “Je ziet daarom ook nauwelijks jonge kinderen. Veel meisjes worden hier volwassen, terwijl jongens worden overgeplaatst naar rehabilitatiecentra als ze tiener worden. Kinderen die hier zo’n lange tijd zijn, kunnen depressief worden. Het rondhangen in hun tent, het niks doen, soms zien ze het niet meer zitten. Daar proberen wij iets aan te doen.”

Eens in de zoveel maanden gaan er mensen weg. “Het gaat bij vlagen. De laatste keer was in januari. Toen vertrokken er dertien kinderen en twee vrouwen naar Spanje. Inclusief het grotere kamp in Al Hol (een kleine 150 kilometer zuidwestelijker), zijn er zo’n zevenduizend kinderen die gerepatrieerd moeten worden. Daarvan komt bijna de helft uit Irak en Syrië, de rest bestaat uit 58 nationaliteiten. Het is ingewikkeld. Mijn indruk is dat organisaties als de onze hier goed werk kunnen doen. We geven die kinderen een soort van leven in zo’n kamp, en we blijven zo lang als nodig is. Maar dat is natuurlijk geen langdurige oplossing. Die vrouwen en kinderen moeten hier weg.”