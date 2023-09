Kim Jong-un op bezoek bij Poetin: ‘Kans bestaat dat Noord-Korea niet alleen wapens, maar ook militairen levert’

Een door Noord-Korea geleverde, ongedateerde, foto waarop Kim Jong-un (r.) zou kijken naar een proeflancering van strategische kruisraketten. Beeld AP

Het Witte Huis bevestigt na berichtgeving in The New York Times dat er sterke aanwijzingen zijn dat de dictator volgende week met een gepantserde trein naar de Russische stad Vladivostok reist om Poetin te spreken. Tussen 10 en 13 september vindt in deze stad een internationaal economisch forum plaats, beide leiders zouden op de gastenlijst staan.

Dat Kim Jong-un zo goed als zeker de grens oversteekt, zegt volgens Koreadeskundige Remco Breuker van de Universiteit Leiden veel over het belang van het bezoek. “Dit is meer dan een beleefdheidsvisite. Dit doet hij waarschijnlijk alleen als Noord-Korea er een meer dan goede deal uit kan slepen. Voor zover we weten is hij sinds de coronacrisis niet meer naar het buitenland geweest. In februari 2019 ontmoette hij de Amerikaanse president Donald Trump in de Vietnamese hoofdstad Hanoi en een paar maanden later was Kim ook in Vladivostok om Poetin de hand te schutten. Sindsdien is er geen officieel internationaal bezoek meer geweest, dus het zegt genoeg over het belang van deze reis.”

Legendarische trein

Ook vier jaar geleden nam Kim de speciale groene trein met gele streep die al door zijn vader, Kim Jong-il, werd gebruikt. Die trein is volgens Breuker behoorlijk legendarisch. Vooral Kim Jong-il zou zijn favoriete voertuig hebben gebruikt voor feesten met dure drank, karaoke en damesbezoek. Daar is voldoende ruimte voor, want de Kimdynastie heeft 90 gepantserde treinwagons tot haar beschikking. De trein haalt, door de zwaarte van de bepantsering, een maximumsnelheid van ongeveer 60 kilometer per uur.

“Kim Jong-un hoeft niet zo ver te reizen, Vladivostok ligt op 130 kilometer van de Noord-Koreaanse grens. De beveiliging zal extreem zijn, je moet eerder denken aan duizenden dan aan honderden bewakers. Ze zijn altijd bang dat er dna-materiaal van de leider in verkeerde handen valt, want stel je voor dat er dan genetische aandoeningen worden getraceerd. Alles zal dan ook zeer grondig worden schoongemaakt,” vertelt Breuker.

De voorbereidingen zijn al maanden aan de gang. In juli bracht de Russische minister van Defensie Sjojgoe een bezoek aan Noord-Korea ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de ‘overwinning’ op de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse strijdkrachten in de Koreaanse oorlog. Het feit dat Kim Jong-un nu een bezoek aan Rusland overweegt, is waarschijnlijk een gevolg van Sjojgoes reis naar Noord-Korea deze zomer. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zei er toen sterk aan te twijfelen of Sjojgoe daar op vakantie was.

Het bezoek staat volgens Amerikaanse inlichtingendiensten vooral in het teken van een militaire samenwerking tussen beide landen. Rusland wil artilleriegranaten en antitankraketten van Noord-Korea voor de oorlog in Oekraïne, terwijl Noord-Korea geavanceerde technologie voor satellieten en nucleaire onderzeeërs van Rusland wil ontvangen. Bovendien zoekt Kim voedselhulp van Poetin.

Noord-Koreaanse militairen naar Oekraïne

Het is volgens Breuker bekend dat Noord-Korea de door Rusland gewenste wapens produceert. “Pyongyang leverde deze granaten en raketten eerder ook aan Syrië, ze maken er genoeg. Maar zo’n wapendeal zou ook zonder fysiek contact tussen Poetin en Kim Jong-un kunnen worden gesloten. Het vermoeden bestaat dat de heren vooral bij elkaar komen om een overeenkomst te sluiten over het leveren van Noord-Koreaanse militairen en arbeiders aan Rusland. Tegen flinke betaling kunnen zij vervolgens worden ingezet in Oekraïne.”

“Het regime in Pyongyang kan dit geld meer dan goed gebruiken en Poetin heeft er baat bij dat er hierdoor mogelijk minder Russische militairen sneuvelen. Als er Noord-Koreaanse soldaten doodgaan in de strijd, heeft dat nauwelijks tot geen impact op de Russische samenleving.”

De Amerikanen hebben zo’n constructie volgens Breuker eerder toegepast tijdens de oorlog in Vietnam. “Ruim 300.000 Zuid-Koreaanse soldaten vochten toen in Vietnam, daar kreeg de Zuid-Koreaanse regering heel veel geld voor.”