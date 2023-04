Kijkcijferkanon Tucker Carlson na 6 jaar weg bij Fox News

Televisiepresentator Tucker Carlson. Beeld Jason Koerner/AFP

Het plotselinge vertrek van Tucker Carlson werd gisteravond bekendgemaakt, maar een reden gaf de zender niet. ‘We danken hem voor de diensten die hij voor het netwerkt heeft verricht,’ schreef Fox News in een verklaring.

De ‘scheiding’ volgt op een rechtszaak waarbij Fox News Media en de moedermaatschappij Fox Corporation schikten met de klager, Dominion Votings Systems, voor bijna 800 miljoen dollar (ruim 700 miljoen euro). Volgens Dominion maakte Fox News zich met Carlson en zijn redactie in shows schuldig aan laster.

Donald Trump

De onderneming stelde grote schade te hebben geleden door beweringen, onder meer geuit in de show van Carlson, dat de stemmentelmachines van Dominion niet deugden en misbruikt werden om de uitslagen in het voordeel van de Democratische tegenstander van ex-president Donald Trump, de huidige president Joe Biden, te laten uitkomen.

Er is nog geen opvolger voor Carlson benoemd, zijn plek wordt de komende tijd door roulerende presentatoren ingenomen. Zijn show Tucker Carlson Tonight trok elke werkdag 3,5 miljoen kijkers en was daarmee het best bekeken nieuwsprogramma van de Verenigde Staten. Hij was pro-Trump en aartsconservatief.

Lesbische M&M

Zo betichtte hij M&M ervan ‘woke’ te zijn geworden, en dat de snoepjes werden ingezet om een linkse politieke boodschap over te brengen. Hij besteedde in meerdere uitzendingen aandacht aan het merk en noemde de groene M&M lesbisch, omdat op een afbeelding te zien is dat ze de handen vasthoudt van de bruine M&M – ook een vrouw. Carlson heeft vooralsnog niet op het nieuws gereageerd.

Een andere Amerikaanse nieuwszender, CNN, heeft ook plotseling een populaire presentator, Don Lemon, ontslagen na zeventien jaar een van de bekendste gezichten van de omroep te zijn geweest. Hij is naar eigen zeggen aan de kant geschoven zonder dat iemand van CNN het had aangekondigd of erover had overlegd. Hij heeft het ontslag van een medewerker vernomen, zei hij. Lemon is begin dit jaar in opspraak geraakt over vermeende seksistische uitspraken en vermeend grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen tijdens zijn loopbaan bij CNN.