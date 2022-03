Kiev bereidt zich voor op lange blokkade: voedselvoorraden voor twee weken aangelegd

De belaagde Oekraïense hoofdstad Kiev bereidt zich voor op een blokkade door Russische troepen. Er zijn voorraden aangelegd om twee miljoen inwoners twee weken van voedsel te kunnen voorzien, melden de autoriteiten.

Ten noordwesten en oosten van Kiev vinden volgens de Oekraïense autoriteiten zware gevechten plaats met Russische eenheden. De vrees bestaat dat zij de hoofdstad de komende dagen zullen omsingelen.

“De twee miljoen burgers die hun huis niet hebben verlaten, zullen niet alleen gelaten worden,” aldus een topfunctionaris. Honderdduizenden andere inwoners zijn gevlucht. De autoriteiten deden er de afgelopen dagen volgens hem alles aan om in samenwerking met het bedrijfsleven winkels en apotheken open te houden en de prijzen ‘op een betaalbaar niveau’ te houden.

Ook rond de zuidelijke havenstad Marioepol wordt zwaar gevochten. Russische troepen belegeren en blokkeren de stad, die zondag nog altijd in handen van Oekraïense verzetsstrijders was. Marioepol is bijna door zijn laatste voedsel- en watervoorraden heen, meldde de gemeenteraad zondag in een online verklaring. “Mensen zitten al twaalf dagen in een moeilijke situatie. Er is geen elektriciteit, water of verwarming in de stad. Er bestaat bijna geen mobiele communicatie meer. De laatste voedsel- en waterreserves raken op.”

Vliegveld beschoten

De zondag beschoten basis in Yavoriv, waar huurlingen worden getraind, ligt zo’n 50 kilometer ten westen van de stad Lviv, waar veel vluchtelingen zich verzamelen om de grens met Polen over te steken. Volgens lokale media is ook het vliegveld van Ivano-Frankove beschoten, halverwege Lviv en Yavoriv. Ook in Lviv zelf klonk zondag omstreeks 06.00 uur het luchtalarm. Aan de rand van de stad waren explosies te horen.

Volgens luitenant-admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de Navo, geven de Russen met de aanval op Yavoriv het signaal af dat de wapenhulp uit het Westen voor hen een probleem is. Oekraïne krijgt onder meer antitankwapens en luchtverdedigingsraketten van westerse landen. Deze zijn ‘heel succesvol’ in de strijd tegen de Russische troepen, aldus Bauer in het televisieprogramma WNL op Zondag. “Het is voor de Russen een probleem, die wapens.”

‘Aanval in scène gezet’

In Buitenhof werd Aleksander Sjoelgin, de Russische ambassadeur in Nederland, geconfronteerd met de Russische bombardementen op flatgebouwen en ziekenhuizen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestookten de Russen al 29 gezondheidscentra, waaronder een kraamkliniek in Marioepol.

Maar volgens Sjoelgin, die zijn eigen, Russische versie van de oorlog in Oekraïne gaf, is dat ‘simpelweg niet waar’. Hij had The New York Times meegenomen naar de studio, waarin foto’s stonden van vrouwen na het bombardement op de kraamkliniek. Volgens Sjoelgin gaat het om één vrouw. “Hier heeft ze zich verkleed en ligt ze op de brancard,” wees hij. Ook ontkende hij dat Russische troepen de kraamkliniek hebben aangevallen. “Russische militairen vallen geen burgers aan, alleen militaire infrastructuur.” Volgens de ambassadeur is de aanval in scène gezet door ‘nationalistische bataljons’. “Burgers worden gebruikt als menselijk schild.”

Renée Jones-Bos, tussen 2016 en 2019 de Nederlandse ambassadeur in Rusland, noemde Sjoelgins uitlatingen ‘heel herkenbaar’. “Het patroon dat je hier ziet , precies omdraaien wat er gebeurt, verwarring zaaien, alternatieve scenario’s voorstellen, zag je rond MH17 ook al.”

