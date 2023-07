Kevin Spacey vrijgesproken van aanklachten van seksueel wangedrag

Beeld ANP / EPA

De acteur, onder andere bekend van zijn hoofdrol in de Netflix-hitreeks House of Cards, stond vier weken lang terecht nadat hij door vier mannen was beschuldigd van seksuele aanranding. Twee van de mannen beweerden dat ze buiten hun wil om seks hebben gehad met Spacey, die van 2004 tot 2015 artistiek directeur was van The Old Vic Theatre in Londen. Door de beschuldigingen moest hij kort daarna vertrekken uit House of Cards.

Een van de vier aanklagers beweerde dat Spacey hem ‘als een cobra’ bij zijn kruis had gegrepen. Die beschuldiging deed de acteur in de rechtbank af als ‘waanzin’. Over beschuldigingen van twee andere van de vier mannen zei Spacey dat die hadden plaatsgevonden met ‘wederzijdse instemming’. En over de vierde beschuldiging zei Spacey dat hij de man wat ‘onhandig’ had benaderd, maar niet meer dan dat.

De acteur werd vrijgesproken van negen aanklachten, waaronder aanranding. Spacey begon te huilen in de beklaagdenbank toen de jury het vonnis bekendmaakte. “Dank je wel,” schreeuwde hij uit om vervolgens met een tissue zijn tranen te deppen.

De acteur pleitte eerder al onschuldig op alle twaalf de aanklachten en zei ervan overtuigd te zijn dat de rechtbank hem zal vrijspreken. In de Verenigde Staten liepen soortgelijke zaken tegen de acteur, sommige werden geschikt en andere geseponeerd.