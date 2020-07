Kanye West op Twitter: Ik stel me kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Rapper Kanye West heeft op Twitter aangekondigd dat hij zich kandidaat stelt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit jaar.

De hiphopartiest zinspeelde eerder ook al op deze ambitie, maar dan voor de verkiezingen van 2024. In zijn tweet, geplaatst op Independence Day, gebruikt hij de hashtag #2020VISION.

Of West zich serieus en officieel kandidaat heeft gesteld of dat het gaat om een publiciteitsstunt, is onduidelijk. Afgelopen week bracht hij het nummer Wash Us In The Blood uit, waarop hij rapt over racisme en religie. Het is de eerste single van zijn nog te verschijnen nieuwe album.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn al over vier maanden. Volgens persbureau Reuters is de deadline voor onafhankelijke kandidaten nog niet verstreken in de meeste staten.

West, 21-maal winnaar van een Grammy Award, kan in ieder geval rekenen op steun van Elon Musk als hij de strijd aangaat met president Donald Trump en democraat Joe Biden. De Teslabaas zegt West volledig te steunen.

‘Make America Great Again’

De rapper heeft zich in het verleden openlijk achter Trump geschaard en bezocht in 2018 nog het Witte Huis samen met zijn vrouw. Hij praatte met de president over het hervormen van het Amerikaanse gevangenisbeleid. Hij droeg een rood ‘Make America Great Again’-petje, zei dat Trump hem als ‘Superman’ liet voelen en knuffelde hem en zei: “I love this guy right here.”

Als West zich inderdaad kandidaat stelt, dan volgt hij een lange traditie van onafhankelijke, derde partijen die de Democratische en Republikeinse beconcurreerden. Zo pakte Ross Perot, een excentrieke Texaanse miljardair, in 1992 maar liefst 19 procent van de stemmen. In 2000 kon de Green Party op 3 procent van de stemmen rekenen. Kandidaat Ralph Nader werd er destijds van beschuldigd dat hij democraat Al Gore het presidentschap door de neus boorde.