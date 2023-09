Kan Trump gediskwalificeerd worden voor de Amerikaanse verkiezingen? Juristen menen van wel

De Trumpcampagne voor de verkiezingen van 2024 draait al op volle toeren. Beeld Robyn Beck/AFP

Ondanks – of juist mede dankzij – de vele rechtszaken die hij aan zijn broek heeft hangen, steekt Donald Trump met kop en schouders boven de concurrentie voor het Republikeinse kandidaatschap uit. De verkiezingen van volgend jaar lijken daarmee zo goed als zeker een herhaling te worden van de strijd tussen Trump en Joe Biden in 2020. Of toch niet?

Een groeiende groep juristen en politici beweert dat Trump op basis van het 14de amendement van de Amerikaanse grondwet zich niet langer verkiesbaar kan stellen.

Een clausule in dat amendement schrijft voor dat iedereen die na het afleggen van de ambtseed om de grondwet te verdedigen ‘deelneemt aan een opstand of rebellie’ geen openbaar ambt meer mag bekleden. De clausule werd na de Amerikaanse Burgeroorlog opgetekend en was bedoeld om te voorkomen dat oud-officieren van de zuidelijke staten in het Congres konden belanden.

William Baude en Michael Stokes Paulsen, twee conservatieve hoogleraren rechten, beweren in de University of Pennsylvania Law Review dat Trump door zijn rol bij de bestorming van het Capitool en zijn poging de verkiezingsuitslag teniet te doen, niet langer president mag worden.

Aanval op het Capitool

J. Michael Luttig, een conservatieve oud-rechter, en Laurence Tribe, een liberale hoogleraar constitutioneel recht, sloten zich in een recent artikel in The Atlantic aan bij die opvatting. ‘De inspanningen van de voormalige president om de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken, en de daaruit voortvloeiende aanval op het Amerikaanse Capitool, plaatsen hem volledig binnen de reikwijdte van de diskwalificatieclausule.’

De clausule is niet eerder gebruikt tegen een presidentskandidaat. Mocht dat nu toch door een staat of rechtbank worden afgedwongen, dan zal Trumps verkiesbaarheid vermoedelijk tot aan de hoogste rechtbank worden uitgevochten.

Democratische Congresleden Adam Schiff en Tim Kaine zeiden dit weekend dat het goed mogelijk is dat Trump op basis van het amendement kan worden gediskwalificeerd.

Andere prominente juristen menen echter dat de tekst niet op Trump van toepassing is. Hoogleraar recht Michael McConnell van Stanford University stelde dat termen als ‘opstand en rebellie’ alleen slaan op de ernstigste opstanden tegen de regering, zoals een burgeroorlog, en dus niet opgaan voor Trump.

Ongegronde claim

Het kamp-Trump ziet in de discussie rondom de clausule een zoveelste bewijs dat de Democraten de voormalige president op oneerlijke wijze buitenspel willen zetten. ‘Het is een truc van de Radicaal Linkse Communisten en Fascisten om de verkiezingen opnieuw te stelen,’ schreef Trump maandag op sociale medium Truth, verwijzend naar zijn ongegronde claim dat hij de verkiezingen in 2020 eigenlijk heeft gewonnen.

De eerste stappen om Trump van het stembiljet te krijgen zijn ondertussen wel al gezet. In de staat New Hampshire heeft een Republikeinse kandidaat een zaak aangespannen om Trump in de staat te diskwalificeren. Ook heeft een liberale actiegroep Free Speech for People een brief gestuurd naar negen staten om eigenhandig de clausule in werking te stellen.

Sommige staatssecretarissen hebben al aangegeven dat te overwegen. De staatssecretaris van Michigan, Jocelyn Benson, zei dat ze van plan was met haar collega’s te bespreken hoe ze de kwestie zullen aanpakken.

Gepolariseerder dan ooit

Aan het inroepen van de clausule kleven echter ook risico’s. In een opiniestuk waarschuwt de hoofdredactie van The Wall Street Journal dat het de democratie van de VS zal schaden, op een moment dat de Amerikaanse samenleving al gepolariseerder is dan ooit. Bovendien zou het Trumps kansen om de verkiezingen te winnen mogelijk alleen maar vergroten.

‘Je zou denken dat de tegenstanders van Donald Trump wel wat geleerd zouden hebben. Als ze de voormalige president bevechten in het stemhokje, hebben ze sinds 2016 elke keer gewonnen. Maar als ze gebruik maken van rechtszaken, impeachment of valse samenzweringsclaims, maken ze Trump alleen maar sterker.’

