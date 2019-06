Kan deze ‘goedlachse brokkenpiloot’ Boris Johnson verslaan?

Jeremy Hunt (52), zoon van een admiraal uit de Britse Royal Navy, blijft na vijf stemrondes onder 313 Conservatieve parlementsleden samen met uitgesproken favoriet Boris Johnson over als kandidaat om Theresa May op te volgen. Hunt bleef rivaal Michael Gove nipt voor. De 160.000 leden van de Conservatieve Partij gaan de komende weken beslissen naar wie hun voorkeur uitgaat. De uitslag wordt in de week van 22 juli verwacht.

Op het eerste gezicht lijkt Hunt kanonnenvoer voor Johnson (55), de extroverte en charismatische stemmentrekker. Het campagneteam van de voormalige burgemeester van Londen kan zich geen betere opponent wensen. Hoewel partijgenoten met Hunt weglopen, zien mensen buiten de muren van Westminster hem als een goedlachse brokkenpiloot.

Succesvol zakenman

Theresa May benoemde Hunt een jaar geleden tot opvolger van Johnson als minister van Buitenlandse Zaken om de rust in de tent te doen weerkeren. Anders dan Johnson zou hij niet om de haverklap een diplomatieke rel veroorzaken met zijn uitspraken.

Hunt liet zich tijdens de campagne voorstaan op zijn verleden als succesvol zakenman. Aan de verkoop van zijn aandelen in de door hem opgerichte uitgeverij Hotcourses hield hij een vermogen over. Hunt, multimiljonair, is het rijkste lid van het bepaald niet arme kabinet. Deze ervaring stelt hem in staat, zo claimt hij, de EU ertoe te bewegen Groot-Brittannië een betere brexitdeal te geven.

Buiten het Lagerhuis roept Hunt vooral aversie op. In het land twijfelen velen of achter de vriendelijke lach en de optimistische woorden een groot denker schuilgaat. Voor de gewone man staat hij bekend als de voormalige gehate minister van Volksgezondheid die de artsen en verpleegkundigen met wurgcontracten het ­leven zuur maakte. Een staking uit onvrede over een voorstel van hem legde ziekenhuizen in het hele land plat.

Tijdens de campagne kwam op pijnlijke wijze naar voren hoe in de media over Hunt wordt gedacht. Zo noemde de normaliter onberispelijke BBC-presentatrice Victoria Derbyshire hem ‘Jeremy Cunt’, ongeveer het ergste Engelse scheldwoord dat je kunt bedenken. En zij stond niet alleen met haar mening.

Tumultueuze periode

Niettemin voelt Hunt, net als Johnson geschoold aan de universiteit van Oxford, de moderne tijd goed aan. Hij vroeg aan de Amerikaanse president Donald Trump tips hoe hij zich het best op Twitter en andere sociale media moest presenteren. Aan deze wijsheid zal hij de komende weken weinig hebben. De gemiddelde leeftijd van de stemgerechtigde leden van de Conservatieve Partij ligt rond de 57 jaar.

Hunt, een verre neef van koningin Elizabeth, heeft veel minder nauwe banden met traditionele media dan Johnson en Michael Gove. Evenmin schaarde hij zich vanaf het eerste uur achter de brexit. Hunt begon als een eurogezinde politicus om zich pas na veel vijven en zessen pontificaal achter de harde lijn van de brexiteers te scharen. Johnson geldt als het boegbeeld van de Leavecampagne.

Verloren heeft Hunt echter nog niet. De favoriet, zo wijst de historie uit, komt meestal niet als winnaar uit de bus. Het karakter van Hunt spreekt in dat opzicht in zijn voordeel. De partij snakt na de tumultueuze periode onder May naar rust en kalmte. Die eigenschappen straalt hij zonder twijfel uit, meer dan de bombastische Johnson. Al zal Hunt dan wel razendsnel van zijn klungelige imago en weinig frisse bijnaam moeten afkomen.