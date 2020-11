Kamala Harris: ‘zeldzaam geschikt’ voor lastige onderwerpen

Kamala Harris op een bijeenkomst in oktober. Beeld AFP

Zaterdagnacht in Wilmington, Delaware keek Kamala Harris (55) nog net iets schalkser dan ze de rest van haar eerste toespraak als vicepresident in spe deed: “Ik mag dan misschien de eerste vrouw zijn op deze plek, maar ik zal zeker niet de laatste zijn.” Lichtjes met de schouders wiegend, duidelijk in haar element: “Ieder meisje zal zien dat dit een land met mogelijkheden is. Voor alle kinderen, ongeacht hun geslacht. Droom met ambitie en leid met overtuiging.”

De senator uit Californië – dochter van een Indiase moeder en Jamaicaanse vader – is vaker ergens de eerste geweest. Van de eerste zwarte vrouwelijke officier van justitie van San Francisco tot later de eerste in de hele staat Californië. Harris is op het moment de enige vrouw van kleur in de Amerikaanse Senaat en pas de tweede op die positie ooit. Alleen die achtergrond maakt Harris al een inspiratie voor een hele generatie, zegt Anne-Marie Slaughter van denktank New America tegen de website Politico.

Die juridische achtergrond maakt Harris volgens Kimberley Peeler-Allen van de organisatie Higher Heights for America, die zich inzet voor zwarte vrouwen op machtsposities in de VS, ‘zeldzaam geschikt’ voor lastige onderwerpen zoals rassenongelijkheid, onderwijs, de economie en de rechterlijke macht. Peeler-Allen: ‘Als vicepresident zal ze doorgaan met waar ze als senator aan is begonnen. Structureel racisme en vooroordelen in de samenleving ontmantelen en kansen creëeren voor iedereen.’

Senator

In die Senaat – waar ze pas haar eerste termijn diende – onderscheidde Harris zich zeer kritisch tegenover vooral haar Republikeinse collega’s en de regering van president Donald Trump. Stafchef John Kelly, rechter Brett Kavanaugh en de ministers Steve Mnuchin (Financiën) en Jeff Ses­sions (Justitie) hadden tijdens hun benoemingsverhoren elk een loodzware een-op-een met Harris. Tijdens de campagne deinsde ze er niet voor terug om president Donald Trump een racist te noemen, nadat hij tijdens een rally hardop had gegruweld over haar en Harris ten onrechte een socialist had genoemd.

“Ja, dat vind ik wel,” zei Harris toen haar gevraagd werd of Trump een racist is. “Dat baseer ik op een patroon dat teruggaat naar de periode dat hij de identiteit van de eerste zwarte president van ons land in twijfel trok.” Trump verspreidde mede de theorie dat Obama in Kenia is geboren. Biden heeft daarom ballen getoond door haar als vicepresident te kiezen, zei Harris zaterdag in Wilmington. De twee kennen elkaar bovendien al langer dan vandaag; Bidens overleden zoon Beau was in Californië een directe collega van Harris. Ze hield een toespraak op zijn uitvaart.

Aanklager

Harris’ verleden als aanklager is niet onomstreden. In de nasleep van de gewelddadige dood van George Floyd pleitte Harris voor stevige hervorming van het Amerikaanse strafrecht. Critici wijzen erop dat ze het strafrecht in haar tijd als officier juist gebruikte bij het uitdelen van celstraffen voor lichte vergrijpen als bijvoorbeeld marihuanabezit. Excessief politie­geweld leidde onder haar bewind zelden tot vervolging. De linkerflank van de Democratische Partij is bovendien niet vergeten dat ze als Senator voor Bernie Sanders’ Medicare for All- wet stemde, maar daar als presidentskandidaat weer afstand van nam.

De dood van Floyd, op een stoep in Minnaepolis onder de knie van een agent, lijkt voor een paradigmaverschuiving te hebben gezorgd. In de Amerikaanse samenleving, waar Black Lives Matter school maakte en een prominent geluid werd in het publieke debat. En bij Harris zelf. “Amerikaanse stoepen druipen zwart bloed,” zei ze toen deze zomer een wet werd aangenomen die etnisch profileren door de overheid aan banden moet gaan leggen.

Onderaan de streep is Harris met haar 55 jaar een – voor Amerikaanse begrippen – politiek talent, dat met charisma en energie de ideale achtervang moet zijn voor president Biden, die weliswaar zeer ervaren maar ook al bijna 78 is. Niemand verwacht van hem over twee jaar nog een termijn. Dan moet Harris er staan.

Harris en biden zaterdag in Wilmington. Beeld Andrew Harnik/aFP