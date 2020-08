Kamala Harris kan historie schrijven als running mate van Biden

Als eerste vrouw van kleur maakt Kamala Harris (55) kans op het op een na hoogste ambt van de Verenigde Staten. De Democratische presidentskandidaat. Joe Biden (77) koos haar als running mate.

‘Vandaag is een mooie dag voor ons land,’ twitterde oud-president Barack Obama in de nacht van dinsdag op woensdag. ‘Kamala Harris is hier meer dan klaar voor. En laten we nu deze verkiezingen winnen ook.’



De Senator uit Californië – dochter van een Indiase moeder en Jamaicaanse vader – heeft ervaring met primeurs. Van de eerste zwarte vrouwelijke officier van justitie van San Francisco tot later de eerste in de hele staat Californië. Harris is op het moment de enige vrouw van kleur in de Amerikaanse Senaat en pas de tweede op die positie ooit.

Keiharde debater

In die Senaat onderscheidt ze zich als soms keiharde debater. Ze is zeer kritisch tegenover vooral haar Republikeinse collega’s en de regering van president Donald Trump. Stafchef John Kelly, rechter Brett Kavanaugh en de ministers Steve Mnuchin (Financiën) en Jeff Ses­sions (Justitie) hadden tijdens hun benoemingsverhoren elk een loodzware een-op-een met Harris. Die felheid kan ieders deel zijn en dat weet Joe Biden als geen ander.

Tijdens een verkiezingsdebat – Harris probeerde eerst zelf presidentskandidaat te worden – viel de Senator hem hard aan op zijn samenwerking met politici die rassenscheiding bepleitten. Biden stemde in de jaren zeventig tegen een antisegregatieprogramma dat zwarte kinderen per bus naar scholen in witte wijken moest brengen. “Dat deed pijn,” zei Harris. “Er was een klein meisje in Californië, dat elke dag met de bus naar school ging. Dat meisje was ik.”

De kou van toen is uit de lucht. Het is niet zo ongebruikelijk dat Amerikaanse politici elkaar eerst voor rotte vis uitmaken, om later de handen ineen te slaan. De twee kennen elkaar goed; Bidens overleden zoon Beau was in Californië een directe collega van Harris. Ze hield een toespraak op zijn uitvaart.

Bovendien, een jaar geleden was de zwarte en ongewapende George Floyd nog niet gestikt onder de knie van een politieagent en had de Black Lives Matterbeweging nog niet de stem in het publieke debat die ze nu wel heeft. Joe Biden had al in een vroeg stadium beloofd met een vrouw aan zijn zijde de verkiezingen in te gaan. Onder druk vanuit de burgerrechtenbeweging en de partij werd dat er een van kleur: Harris dus.

Energiek en charismatisch

Zij heeft nog wel wat uit te leggen. In de nasleep van de dood van Floyd pleitte Harris voor stevige hervorming van het Amerikaanse strafrecht. Critici wijzen erop dat ze het strafrecht in haar tijd als officier juist gebruikte bij het uitdelen van celstraffen voor lichte vergrijpen als bijvoorbeeld marihuanabezit. Excessief politie­geweld leidde onder haar bewind zelden tot vervolging. De linkerflank van de Democratische Partij is bovendien niet vergeten dat ze als Senator voor Bernie Sanders’ Medicare for All- wet stemde, maar daar als presidentskandidaat weer afstand van nam.

Qua karakter en energie vult Harris Biden aan. Het is energiek en charismatisch tegenover oud en soms wat warrig. Als de voormalig vicepresident in november de verkiezingen wint, wordt hij de oudste Amerikaanse president ooit. Republikeinen wijzen er maar wat graag op hoe hij zich af en toe door interviews en toespraken heen lijkt te worstelen, zoekend naar woorden.

Met dat gegeven in het achterhoofd gaat eigenlijk niemand ervan uit dat Biden twee termijnen kan aanblijven. De implicaties van zijn keuze zijn wat dat betreft glashelder. Over vier jaar moet Harris het stokje overnemen.