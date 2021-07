Kabinetscrisis België dreigt om hongerstaking asielzoekers

Staatssecretaris Sammy Mahdi. Beeld BELGA

Ongeveer vierhonderd migranten die verblijven in een kerk en op de campussen van de universiteiten in Brussel weigeren al sinds eind mei te eten uit protest tegen de afwijzing van hun asielaanvraag. Sommigen van hen drinken sinds vrijdag ook niet meer en gaan snel achteruit. Hun nieren beginnen het te begeven, melden Belgische media.

Druk

Verantwoordelijk staatssecretaris Sammy Mahdi, een Vlaamse christendemocraat, wil niet toegeven. Dat is niet eerlijk en nodigt anderen uit hetzelfde te doen, stelt hij. Maar zijn linkse coalitiepartners voeren de druk op hem op, met name de Waalse en Vlaamse groenen en de Waalse sociaaldemocraten. Ze eisen onder meer dat premier Alexander De Croo zich over de kwestie ontfermt.

Mahdi heeft maandag een ‘speciaal gezant’ aangesteld om de patstelling te doorbreken. De topambtenaar moet de hongerstakers helpen hun weg te vinden in het Belgische asielsysteem, bijvoorbeeld om aanspraak te maken op een regeling voor schrijnende gevallen.

De Belgische regering kwam uiterst moeizaam tot stand. Zij verenigt uitersten als de Waalse groenen en de Vlaamse liberalen. Coalitiekopstukken vielen elkaar afgelopen weekend op Twitter aan over de kwestie.

Beeld Getty Images

De Waalse en Vlaamse liberalen en de Vlaamse christendemocraten willen juist dat Mahdi volhoudt. Ze dringen erop aan de hongerstakers desnoods tegen hun zin op te nemen in het ziekenhuis. Zondagavond verschenen plotseling tientallen ambulances bij de Begijnhofkerk in de Belgische hoofdstad, maar die verdwenen ook weer onverrichter zake.

De vicepremier van de PS heeft premier De Croo laten weten dat hij en zijn partijgenoten in het kabinet meteen hun ontslag zullen indienen als er een hongerstaker bezwijkt, schrijft de Franstalige krant Le Soir.