Kabinet weigert ook na brand in Moria opvang in Nederland

De brand in kamp Moria heeft het debat over de overname van vluchtelingen door andere EU-leden aangewakkerd. In de Tweede Kamer groeit de steun, maar het kabinet blijft opvang weigeren.

Door de brand in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zijn gisteren in één klap 13.000 migranten dakloos geraakt. Zij sliepen vannacht onder toezicht van militairen op en langs de snelweg tussen het kamp en de stad Mytilene. De kwetsbaarste vluchtelingen werden ondergebracht op veerboten en zo’n 400 alleenreizende jongeren zijn naar het Griekse vasteland gevlogen.

Het zijn kortetermijnoplossingen en van Griekenland tot Brussel is men zich ervan doordrongen dat snel gehandeld moet worden om een nog grotere humanitaire crisis af te wenden, zeker nu al minstens 35 coronabesmettingen onder de vluchtelingen zijn geconstateerd. ‘Veiligheid en beschutting van alle mensen in Moria zijn de prioriteit,’ twitterde Ylva Johansson, de

Europees Commissaris voor Binnenlandse Zaken, direct na de brand. Ook het Nederlandse kabinet zegde een miljoen euro noodhulp toe, waarmee nieuwe huisvesting voor de vluchtelingen moet worden betaald.

Tikkende tijdbom

Heropbouwen van de kampen dus. Dezelfde soort kampen waarover al jaren gewaarschuwd werd dat ze een tikkende tijdbom waren. Zo waren er voor de brand al nauwelijks faciliteiten in Moria voor de mensen die er werden vastgehouden. Het kamp, dat na nieuwe branden gisteren helemaal in de as is gelegd, huisvestte op enig moment zelfs 20.000 migranten, terwijl de faciliteiten toereikend waren voor 3000 mensen.

Critici beschouwen de benarde omstandig­heden en het gebrek aan uitzicht voor de migranten als nauwelijks verholen pogingen van de Europese Unie om mensen uit Afrika en Azië te ontmoedigen de oversteek te maken.

Op basis van de Turkijedeal uit 2016 worden de vluchtelingen op de Griekse eilanden vastgehouden, in afwachting van terugkeer naar Turkije of de aanvaarding van hun asielaanvragen.

Toen Turkije dit jaar de grenzen naar Griekenland opengooide voor vluchtelingen, werd eens te meer duidelijk dat dit systeem niet houdbaar is, maar plannen om de vluchtelingen te verdelen over de EU-lidstaten worden steevast geblokkeerd en uitgesteld. Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Artsen zonder Grenzen noemen de brand derhalve het resultaat van het falen van het Europese immigratiebeleid.

‘Wir schaffen das’

Volgens Dunja Mijatović, Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, toont de brand ‘de urgentie aan van een heroverweging van Europa’s benadering van migratie’ en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zei woensdag bereid te zijn tot maximaal 1000 mensen op te nemen, mits dat onderdeel is van een breder ‘Europees totaalconcept’. Het Nederlandse kabinet blijft erbij geen vluchtelingen op te nemen, liet staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) weten.

Linkse partijen en organisaties als Vluchtelingenwerk hebben het kabinet opgeroepen op zijn minst kinderen uit Moria op te vangen. Dat gaat niet gebeuren, benadrukte de VVD-staatssecretaris. “Nederland heeft altijd het standpunt gehad dat we geen mensen overnemen,” zei ze gisteren tegen RTL Nieuws. “Het overnemen van vluchtelingen, daarop is het antwoord nee.”

Maar in de Kamer groeit de steun voor opvang in Nederland. Ook 40 leden van het CDA, dat zich binnen de coalitie met de VVD altijd tegen de opvang van vluchtelingen heeft gekeerd, pleiten er in een brief voor niet op een Europees herverdelingsplan te wachten. ‘Totdat dat plan door alle lidstaten goedgekeurd is, moet Nederland zeggen ‘Wir schaffen das’, en de deuren openen, zoals we dat in 2015 ook deden.’

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de kwestie.