Kabinet staat open voor defensieve militaire steun aan Oekraïne

Militairen van de Oekraïense strijdkrachten staan ​​in een loopgraaf in de buurt van het dorp Verkhnetoretske, in de regio Donetsk. Beeld AFP

“Als er een verzoek komt via de Navo, dan zullen wij daar welwillend naar kijken,” zei Hoekstra. Hij benadrukte dat zo’n verzoek er nu nog niet ligt. Een eerder verzoek werd door Duitsland, met steun van Nederland, tegengehouden, stelde de CDA-bewindsman. “Het oordeel was toen dat het potentieel escalerend kon werken.” Maar de situatie is veranderd. “De context verandert bijna dagelijks.”

Ook als er bij Nederland rechtstreeks een verzoek wordt gedaan voor wapenleveranties, wil Hoekstra daar naar kijken. “De toetsingscriteria voor wapenexport gelden dan wel, die zullen we dan nalopen.” Deelname aan een Europese trainingsmissie wordt ook niet uitgesloten.

Nederlandse F-35’s naar Bulgarije

Aan de grens van Oekraïne hebben zich meer dan honderdduizend Russische militairen verzameld. De Amerikanen denken dat Rusland het buurland gaat binnenvallen. Donderdag werd bekend dat Nederland al wel in Navo-verband F-35-vliegtuigen naar Bulgarije stuurt, vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Het wordt de eerste buitenlandse missie voor de nieuwe straaljagers, die de F-16’s gaan vervangen.

Een meerderheid van de Kamer steunt de defensieve militaire steun aan Oekraïne waar Hoekstra naar wil kijken, bleek donderdag. “Als VVD vinden we dat we open moeten staan voor zo’n verzoek,” zei Ruben Brekelmans in de Tweede Kamer. Ook D66’er Sjoerd Sjoerdsma kon zich erin vinden. Agnes Mulder (CDA) houdt de ‘optie open’, maar vindt dat het kabinet die niet direct moet inzetten. De PvdA is ‘per definitie’ niet tegen het leveren van defensieve wapens, zei Kati Piri.

Bezoek aan Oekraïne

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) gaan binnenkort naar Oekraïne. De VVD vindt niet dat zij daar met lege handen moeten aankomen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk leveren al wapens aan de regering in Kiev.

Nederland helpt Oekraïne al wel: gewonde Oekraïense militairen worden hier geholpen met hun revalidatie. Het kabinet kijkt of er aanvullende bilaterale steun kan worden gegeven.

De meeste partijen willen harde sancties tegen Rusland als het Oekraïne zou binnenvallen.