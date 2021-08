Kabinet doorbreekt taboe: elitemilitairen halen in stad Kabul gestrande evacués op

Een Amerikaans militair vliegtuig met aan boord evacués uit Kabul, Afghanistan. Beeld EPA/US Air Force via DVIDS

Het kabinet beschrijft de nieuwe werkwijze in antwoord op Kamervragen. Een deel van de in totaal negentig aanwezige militairen ‘assisteert de evacués om het vliegveld te bereiken’, schrijven demissionair ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Ingewijden melden dat het daadwerkelijk om het ophalen van mensen gaat. Dat wordt niet met zoveel woorden gezegd ‘in het belang van de veiligheid van onze militairen, diplomaten en evacués’. De bewindslieden willen ‘de operatie niet in gevaar brengen’, schrijven zij. Het kabinet houdt er ‘ernstig rekening mee’ dat niet iedereen ‘tijdig kan worden geëvacueerd’.

Tijd dringt

Er is nog maar weinig tijd voor de omvangrijke evacuatieoperatie. Nederland kan nog mensen evacueren zolang de Amerikanen het vliegveld openhouden, maar op 31 augustus moeten alle Amerikaanse militairen weg zijn uit het land. Door meer mensen onder militaire begeleiding naar het vliegveld te loodsen, hoopt Nederland sneller meer mensen te kunnen evacueren.

Eerder stelde het kabinet nog dat gestrande Nederlanders en Afghaanse helpers op eigen gelegenheid naar het Hamid Karzai International Airport moesten komen. Dat bleek door de slechte veiligheidssituatie – de Taliban hebben overal checkpoints en rond het vliegveld staat een grote mensenmenigte – niet te doen.

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

Zaterdag werden al extra militairen naar de regio gestuurd. Destijds wilde Defensie niet zeggen om hoeveel mensen het ging. Dat blijken nu 28 leden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) te zijn. Deze elitemilitairen van de Koninklijke Marechaussee worden vaak ingezet in gevaarlijke landen als Irak of Afghanistan, ook voor de beveiliging van diplomaten. Vorige week werden al 62 militairen – commando’s en mariniers – meegestuurd met het noodteam van de ambassade dat de evacuatie op het vliegveld in goede banen moet leiden.

Defensie heeft ook twee Cougar-helikopters met bemanning gereed gemaakt voor transport naar de regio, al worden die vooralsnog niet ingezet om mensen naar het vliegveld van Kabul te pendelen. Ook worden uit voorzorg extra speciale eenheden gevlogen naar een plek in de buurt van Afghanistan. Daarnaast staan in Nederland eenheden van het Korps Mariniers en de Luchtmobiele Brigade paraat als dat nodig is.