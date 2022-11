K-pop is populairder dan ooit – maar daarin schuilt ook het gevaar

De Koreaanse popmuziek is wereldwijd een groot succes, met miljarden aan omzet en vele miljoenen, uiterst loyale fans. Die gaan voor het groepsgevoel. ‘De emotie van K-pop vindt ook weerklank bij jongeren in het Westen.’

K-pop is overal in Zuid-Korea. De pakkende liedjes zijn te horen in bars en winkels, reclames met bekende artiesten zijn te zien op billboards en op tv en hun portretten hangen zelfs in metrostations. Niet om hun nieuwste hits onder de aandacht te brengen, maar om de sterren te feliciteren met hun verjaardag.

Die portretten hangen daar op initiatief – en op kosten – van hun fans. Het is een van de opvallende manieren waarop de meestal jonge liefhebbers eer betonen aan hun favorieten. Ze komen op de verjaardag van hun idool bij elkaar om taart te eten en om cadeautjes op te sturen aan het entertainmentbedrijf waarvoor de artiest in kwestie werkt.

De liefhebbers van K-pop hebben het vereren van de sterren tot nieuwe hoogten gebracht. Op sociale media liken ze alles wat hun favoriet doet of zegt, terwijl andere artiesten het soms moeten ontgelden.

Drie schoolmeisjes vertellen op straat in de havenstad Busan dat ze ‘natuurlijk’ van K-pop houden. De Koreaanse popcultuur is heus niet alleen iets voor jongeren, vinden ze. “Nee, K-pop is voor alle generaties,” zegt Yun-jeong Koo (18). De drie vinden het leuk te horen dat de muziek ook in Europa populair is. Hun eigen favorieten zijn de bands Seventeen en BTS.

Groepsgevoel

Het groepsgedrag van de fans past in de Koreaanse cultuur, waar het belang van het grotere geheel boven dat van het individu gaat, zegt Thomas Sommer. De Fransman (37) is naar Zuid-Korea gekomen om het te maken als producent in de K-pop, samen met zijn jeugdvriend Joon-hae Spielmann. “De hele K-pop-scene draait vooral om identiteit,” zegt Sommer. “Om het samenklitten in groepen.”

Het bedrijf van de twee Fransen, SG Entertainment, is nog een kleintje vergeleken met giganten als YG Entertainment, Hybe Corporation en SM Entertainment. Want K-pop is sinds de eerste hits in de jaren negentig een industrie geworden die tot ver buiten Korea succes heeft. Bands als BTS en Blackpink behoren tot de populairste ter wereld, met records in het bekijken van hun video’s en streams van hun muziek (zie kader).

Het succes van K-pop, ook in het buitenland, zit vooral in de emotionele band met de artiesten, zegt Sommer. “Juist de emotie van K-pop vindt ook weerklank bij jongeren in het Westen,” zegt hij. “Het biedt verbinding, harmonie en vrede in een vaak versplinterde wereld.” Maar natuurlijk blijft de basis belangrijk: de muzikale en visuele kwaliteiten, met video’s en dansjes. Fans kunnen die nadoen, zelf filmpjes maken en die delen via sociale media.

Veel jonge Zuid-Koreanen dromen van een carrière in de K-pop en zijn bereid daar veel voor te doen, Er zijn academies voor kinderen, waar ze trainen. “Nee, dat is niet zomaar een hobby,” zegt Sommer. “Het is heel competitief, ze voelen grote druk om de beste te zijn.” Daarna volgt de stap naar de entertainmentbedrijven.

Inspiratie uit opera

Ook bij SG willen veel jongeren auditie doen, maar dit bedrijf wil zich onderscheiden met artiesten die hun eigen karakter tonen. “In het Westen zijn artiesten selfmade, ze hebben hun eigen weg gevonden, vaak met vallen en opstaan. In Korea is dat anders: hier regelt het entertainmentbedrijf alles. Terwijl je juist leert van fouten maken.”

Met de standaardaanpak van de grote bedrijven dreigt de populaire muziek aan het eigen succes ten onder te gaan, vreest Sommer. “K-pop heeft heel veel potentie, maar we hebben meer originele content nodig. Nu is het te veel van hetzelfde.” Met SG Entertainment wil hij de artistieke kant naar een hoger niveau tillen, met inspiratie uit de kunsten, met name opera.

De grote sterren, zoals BTS en Blackpink, verliezen volgens hem nu al iets van hun eerste succes. “De artiesten zijn ook gewoon moe en ook dat is een verschil met de westerse sterren: die kunnen stoppen, een pauze nemen en weer terugkomen.” Westerse artiesten zijn ook vaak gebonden aan contracten, maar in Zuid-Korea zijn de bedrijfsbelangen nog veel groter, ook omdat de belangrijkste producenten beursgenoteerd zijn. K-pop is een verdienmodel. “Het is bijzonder lucratief, dankzij concerten, tv-optredens en vooral reclames en merchandising.”

De sterren maken veel reclame. “Sommigen zelfs voor rijstkokers,” zegt Sommer, die vindt dat dit afbreuk doet aan hun hippe imago. “Dat zou een manager in het Westen nooit laten gebeuren.”

In SM Town, een winkel in Seoel van het K-popbedrijf SM Entertainment, kijken de fans rond. Er is een apparaat waar ze een foto van zichzelf kunnen maken naast de ster van hun voorkeur. Twee meisjes uit China zijn hierheen gekomen om souvenirs te kopen. Opties genoeg: van pennenbakjes (19.000 won, circa 14 euro) tot T-shirts (19,50 euro).

Miljardenindustrie De Koreaanse populaire muziek maakt jaarlijks naar schatting een omzet van circa 10 miljard euro. Dan gaat het om de verkoop van liedjes en kaartjes voor concerten, maar ook van spullen met afbeeldingen van de sterren. Online is K-pop zeer populair, Dynamite van BTS is vaker dan enig ander nummer bekeken nadat het uitkwam in augustus: 101 miljoen keer in de eerste 24 uur, inmiddels staat de teller op ruim 1,4 miljard. Ook figureren K-pop-artiesten prominent in advertenties: de vrouwen van Blackpink maken onder meer reclame voor auto’s van Kia, telefoons van Samsung, parfum van Chanel en cosmetica. De mannen van BTS zijn te zien in reclames van onder andere Hyundai, Puma en fastfoodketens.