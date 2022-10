Justitieminister Yeşilgöz knipt bij Op1 haar af als steun aan Iraanse vrouwen

Dilan Yeşilgöz, minister van Justitie en Veiligheid. Beeld bart maat/ANP

Ze deed dat naar aanleiding van een actie van de Turks-Nederlandse columniste en presentatrice Yesim Candan, die bekende vrouwen oproept de schaar in het haar te zetten als steunbetuiging aan de Iraanse vrouwen. Zelf knipte tafelgast Candan eveneens een deel van het haar af. Ook Op 1-presentatrice Fidan Ekiz zette in de uitzending de schaar in de lokken.

“Ik doe graag een lok mee”, zei Yeşilgöz, terwijl ze de schaar opeiste van Ekiz. “De strijd hier is de zon op je huid mogen voelen, zelf mogen bepalen wie je wilt zijn, de wind door je haren voelen,” aldus de minister.

Soortgelijke actie

De oproep van Candan volgt op een soortgelijke actie in Frankrijk, waar zo’n vijftig beroemde sterren ook het haar hebben afgeknipt om de vrouwen in Iran te steunen. Daar zijn al wekenlang hevige protesten gaande na de dood van Mahsa Amini (22).

.@YesimCandan roept vrouwen in Nederland op hun haar af te knippen, uit solidariteit met vrouwen in Iran. Samen met presentatrice Fidan Ekiz en minister van Justitie @DilanYesilgoz zet ze de schaar in haar lokken. #Op1 pic.twitter.com/aYCD0o4o73 — Op1 (@op1npo) 6 oktober 2022

Zij overleed op 16 september na haar arrestatie door de religieuze politie. Ze werd opgepakt vanwege het niet dragen van haar kleding volgens de strenge religieuze voorschriften. Ze zou door de politie zijn geslagen met de dood tot gevolg.

Over de hele wereld

Sindsdien wordt in meerdere steden in het land gedemonstreerd voor vrouwenrechten en tegen politiegeweld. Daarbij zijn tientallen doden gevallen, duizenden mensen zijn opgepakt. Iraanse vrouwen verbranden uit protest hun hoofddoeken en knippen hun haren af.

Om hun solidariteit te betuigen knippen vrouwen over de hele wereld demonstratief hun haar af. Wereldwijd vinden al weken op diverse plaatsen demonstraties plaats uit solidariteit met de vrouwen in Iran.