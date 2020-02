Justitieminister Barr: Tweets Trump maken mij het werk onmogelijk

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr (links) met president Donald Trump. Beeld AFP

“Het is tijd dat het twitteren over het ministerie van Justitie stopt,” aldus Barr tegenover ABC News. “Ik laat me door niemand onder druk zetten of de les lezen, of het nu het Congres is, een krantenredactie of de president. Ik doe wat ik denk dat het juiste is. En ik kan dat niet doen als ik continue commentaar op mijn handelen krijg.”

Aanklagers hadden maximaal negen jaar celstraf tegen Stone geëist onder meer voor liegen tegen het Congres. Trump twitterde dat die eis veel te zwaar was. Daarna greep het ministerie in en zei dat de strafeis verlaagd moest worden. Alle vier de aanklagers die op de zaak zaten, gaven die uit handen na die ingreep.

Gevecht tegen onrecht

Woordvoerder Stephanie Grisham van het Witte Huis zegt dat Trump zich niet aan de woorden van Barr stoort. “De president heeft het volledige vertrouwen in minister Barr om zijn werk te doen en de wet te handhaven,” reageert ze op het interview van Barr. Tegelijk laat ze weten dat Trump niet van plan is te stoppen met twitteren. Volgens haar gebruikt hij het sociale medium om ‘te vechten tegen onrecht’.

De hoogste rechter van de rechtbank in Washington, waar Stone terechtstaat, heeft ook op alle ophef gereageerd. Beryl Howell zegt dat kritiek van buitenaf niet van invloed is op de uiteindelijk uitspraak.