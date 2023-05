Jury verklaart Trump schuldig aan seksueel misbruik en smaad; schrijfster krijgt miljoenen schadevergoeding

E. Jean Carroll verlaat de rechtszaal in Manhattan. Ze ontvangt 5 miljoen dollar aan schadevergoeding van oud-president Donald Trump. Beeld REUTERS

Bijna 3 miljoen dollar (2,75 miljoen euro) voor belastering, plus 2 miljoen dollar (1,83 miljoen euro) voor betasting. In totaal moet oud-president Donald Trump schrijfster E. Jean Carroll zo’n 5 miljoen dollar (ruim 4,5 miljoen euro betalen).

Voormalig tijdschriftcolumnist E. Jean Carroll zei na afloop dat de overwinning in de rechtszaak niet alleen voor haar was ‘maar voor elke vrouw die heeft geleden omdat ze niet werd geloofd’. Ze hield een van de handen van haar advocaat vast toen het vonnis werd voorgelezen, zag CNN-correspondent Kara Scannell in de rechtszaal. Na afloop leek de schrijfster volgens haar ‘zichtbaar opgelucht’ en verscheen er een glimlach op haar gezicht.

Carroll beschuldigde Trump van mishandeling en beweerde dat zijn gedrag als zedendelict bestempeld kon worden omdat het verkrachting, c.q. aanranding of gedwongen aanraking was in de paskamer van warenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan. Hoewel de jury verkrachting niet bewezen achtte, vonden de geselecteerde burgers wel dat Trump zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik. Daardoor heeft ze recht op een schadevergoeding.

Carroll was getraumatiseerd

De schrijfster klaagde Trump ook aan wegens laster in verband met een verklaring uit 2022 waarin hij de aantijgingen van Carroll ontkende. Ze wilde tevens een schadevergoeding voor het psychische leed dat haar zou zijn aangedaan. Ze zou zijn getraumatiseerd, vertelde ze, en nooit meer met een man naar bed zijn geweest. “Kort samengevat omdat Donald Trump me verkracht heeft. Als ik een man ontmoet die een mogelijke partner zou kunnen worden, is het voor mij onmogelijk om zelfs maar naar hem te kijken en te glimlachen.”

Trump noemde het oordeel in een eerste reactie op zijn socialemediaplatform Truth Social een ‘totale schande’ en zei – zoals wel vaker – dat er sprake was van ‘een heksenjacht’. Trump bleef beweerde ook dat hij niet wist wie E. Jean Carroll was (dat had hij ook al eerder gedaan). Zijn woordvoerder Steven Cheung herhaalde hem in een verklaring waarin hij de rechtszaak ‘nep’ noemde.

Onder de New Yorkse ‘wet op volwassen overlevenden’ uit mei 2022 kunnen overlevenden van seksuele misdrijven een civiele rechtszaak aanspannen tegen de vermeende dader met het oog op een schadevergoeding. Dat kan ook nog als de wettelijke termijn voor het indienen van een claim is verstreken, mits ze kunnen aantonen dat het een strafbaar feit is dat volgens de wet bestempeld kan worden als een zedendelict.

Trump gaf een videoverklaring

Voordat hij de jury ontsloeg, liet rechter Lewis Kaplan de leden weten dat ze zich nu publiekelijk bekend mogen maken als ze dat willen, maar hij adviseerde hen dat niet te doen. “Mijn advies aan jullie is om jezelf niet te identificeren. Nu niet en voor een lange tijd niet.”

Donald Trump ontkende in een op video opgenomen verklaring onder ede dat hij E. Jean Carroll heeft verkracht. De verklaring werd vorige week in de rechtbank aan de jury vertoond tijdens het proces. “Het is het belachelijkste, walgelijkste verhaal,” zei Trump in de verklaring. “Het is gewoon verzonnen.”

De verklaring werd al in oktober vorig jaar opgenomen in aanwezigheid van Carrolls advocaten, maar de inhoud was tot vorige week woensdag geheim. Ook na de vertoning in de rechtbank zijn de beelden niet vrijgegeven, maar delen van de tekst zijn opgenomen in de openbare processtukken. Trump heeft de beschuldigingen van Carroll al eerder als ‘leugens’ afgedaan. Hij weigerde om in persona in de rechtszaal te getuigen en woonde ook de zittingen niet bij.

Joe Tacopina, de advocaat van Donald Trump. Beeld REUTERS

