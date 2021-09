Jurassic Park in het echt: komt de mammoet terug?

Hier zijn ze nog geïllustreerd, maar wie weet stappen mammoeten op termijn weer rond in het echt. Beeld De Agostini via Getty Images

Het tot leven wekken van een uitgestorven diersoort klinkt als sciencefiction. Als Jurassic Park, vooral. Priegelen met een in hars gestolde mug om een druppel ­dinosaurusbloed te pakken te krijgen? Britse academici concludeerden in 2013 na onderzoek bij twee in barnsteen gevangen prehistorische bijen dat het onmogelijk is. Sciencefiction, inderdaad.

En toch zouden tussen nu en tien jaar weer wolharige mammoeten over de toendra kunnen rondbanjeren. De onderzoekers achter de start-up Colossal maakten maandag bekend dat ze zo’n 15 miljoen dollar aan financiering hebben binnengesleept voor hun plan om de mammoet te herintroduceren.

“Dit is een enorme mijlpaal,” reageert de aan Harvard verbonden bioloog George Church. Hij en zijn team doen al acht jaar onderzoek naar de terugkeer van de mammoet. Hun hoop: het dna van de nauw verwante Aziatische olifanten zo aanpassen dat het komt te lijken op dat van een mammoet, bijvoorbeeld door haar en een vetlaag toe te voegen. Church: “We maken een olifant die kan tegen de kou, maar die eruitziet en zich gedraagt als een mammoet.”

Gigantische kuddes nodig

Eenmaal geïntroduceerd op de toendra, moeten de mammoeten – of eigenlijk: gemodificeerde olifanten – de permafrost beschermen tegen smelten. Sommige onderzoekers geloven dat kuddes mammoeten en andere grote dieren de bovenlaag van sneeuw en gras compact maakten door eroverheen te lopen en de boel op die manier isoleren.

Een nobel doel dus, maar lang niet alle wetenschappers zijn enthousiast. Zo zouden er gigantische kuddes van honderdduizenden mammoeten nodig zijn om ook maar enig effect te sorteren.

“Ik heb er geen probleem mee als ze in een park worden geplaatst, bijvoorbeeld om kinderen te interesseren in het verleden,” zegt de Zweedse hoogleraar Love Dalén, gespecialiseerd in evolutionaire genetica tegen CNN. “Maar ik ­betwijfel of dit plan ook maar enig effect zal hebben op het klimaat.”