Jumbo-Visma flikt het weer, dit keer met Laporte en Van Aert: ‘We hebben samen gewonnen’

Wielrenner Wout van Aert laat zijn Jumbo-Visma-collega Christophe Laporte als eerste over de meet gaan bij Gent-Wevelgem. ‘Nu was het moment om hem deze te gunnen.’ Beeld BELGA

Op tien kilometer van de finish in Wevelgem zijn ze er wel uit. Wout van Aert en Jumboploeggenoot Christophe Laporte maken er een show van door samen vijftig kilometer voorop te rijden. Van Aert vlamt weg op de Kemmelberg, Fransman Laporte is de enige die kan volgen. Vanuit de volgauto zegt ploegleider Grischa Niermann even later dat ze ‘oud en wijs genoeg zijn’ om deze luxe situatie op te lossen. Van Aert hoeft niet lang na te denken. Vrijdag won de Vlaamse superster van Jumbo de E3 Harelbeke, nu ‘mag’ Laporte winnen. In de laatste honderden meters lachen ze en slaan elkaars schouders stuk. Laporte komt zoals afgesproken als eerste over de streep.

Ongekende taferelen voor wedstrijden op dit niveau. Alhoewel, Jumbo begint er langzaam een handelsmerk van te maken. Vorig jaar tijdens de eerste etappe in Parijs-Nice deden ze het zelfs met zijn drietjes, toen ook met Primoz Roglic erbij. Ook vorig jaar: Van Aert en Laporte die gebroederlijk over de streep kwamen bij de E3 Harelbeke, toen won Van Aert.

Samen aankomen

Nu is er nul twijfel. Van Aert zegt, eerst met een knipoog en daarna serieus: “Ik moest mijn woorden zoeken in het Frans. Nee hoor, we waren er snel uit. Voor mij voelt dit als een overwinning die we samen hebben gepakt. Christophe is een heel goede vriend van mij. Ik ben niet vergeten dat hij me vorig jaar aan de groene trui in de Tour heeft geholpen. Vorig jaar in de E3 ook. Nu was het moment om hem deze te gunnen. Ik ga deze harder onthouden dan mijn eigen overwinning hier (in 2021).”

“Het gaat ook om het verhaal achter een overwinning. Dat is nu wel heel mooi: samen aankomen in zo’n grote koers als Gent-Wevelgem. Bij deze ploeg heerst een andere sfeer. We hebben samen gewonnen en Christophe kwam als eerste over de streep. Een paar dagen geleden zeiden we nog: zoals die E3 van vorig jaar, dat gaat nooit meer gebeuren. Nu is het toch gebeurd. Ongelofelijk dat we dit weer klaar spelen.’’

Jumbo raast door dit voorjaar. Eerder wint de Nederlandse ploeg ook Omloop Het Nieuwsblad (Dylan van Baarle), Kuurne-Brussel-Kuurne (Tiesj Benoot), E3 Harelbeke met Van Aert dus. Nu Laporte Gent-Wevelgem. Vier verschillende winnaars ook nog eens. Is de overmacht verstikkend? Saai zelfs? Ploegleider Arthur van Dongen lacht: “Ik vond het niet saai hoor. Mensen moeten ook niet vergeten hoe moeilijk dit is. Op dit niveau zoiets als vandaag laten zien. Daar mogen we niet aan voorbij gaan.”

Gefilosofeer

Bovendien: Jumbo wint dit voorjaar dus mooi en veel. Tegelijkertijd waren meer prestigieuze wedstrijden als Strade Bianche (gewonnen door Tom Pidcock) en Milaan-San Remo (Mathieu van der Poel) juist voor de concurrentie. De absolute doelen moeten ook nog komen. Met aanstaande zondag de Ronde van Vlaanderen en een week later Parijs-Roubaix dé piekmomenten in het voorjaar. Wielermonumenten die Jumbo-Visma nog niet won in de inmiddels indrukwekkende recente geschiedenis van de ploeg. Al maanden gaat het binnen de ploeg juist om díe wedstrijden.

De grootste rivalen Van der Poel en Tadej Pogacar zien op de televisie de nieuwste Jumbo-show, 260 kilometer in de stromende regen en kou. Zij kiezen voor een andere voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen. Woensdag tijdens Dwars door Vlaanderen zijn ze alle drie afwezig. Jumbo maakt er in Gent-Wevelgem het ultieme voorspel van. Maar garanties zijn er tot de deur. Volgens Van Aert is de komende week genoeg tijd om bij te komen van twee wedstrijden in barre Vlaamse omstandigheden.

Vertrouwen is er, vanzelfsprekend, genoeg. Al was het duidelijk dat Van Aert vrijdag in E3 op de klimmetjes minder was dan Van der Poel en Pogacar. Het past allemaal bij het begin van de heilige Vlaamse wielerweek, de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Het gefilosofeer over wie er nu het beste heeft gehandeld in de aanloop naar het hoogtepunt. Het hechte teamwerk, met ook een speciale vermelding voor de Belg Nathan Van Hooydonck, van Jumbo past daar óók bij.