Juli was wereldwijd een van de warmste ooit gemeten

Badgasten zoeken verkoeling op het Scheveningse strand. Beeld ANP

De gemiddelde temperatuur lag wereldwijd bijna 0,4 graden hoger dan in de periode 1991 tot 2020, die als referentieperiode wordt gebruikt. In Europa was het de op vijf na warmste julimaand ooit. In verschillende Europese landen waren er hittegolven en werden temperatuurrecords verbroken. Onder meer in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden temperaturen van boven de 40 graden gemeten. Voor dat laatste land was het de eerste keer dat een temperatuur van 40 graden werd gehaald.

Droogte

Verder was het in een groot deel van Europa beduidend droger dan gemiddeld, wat leidde tot droogte in het zuidwesten en zuidoosten. Ook in Zuid-Amerika, Centraal-Azië en Australië was het droger dan gebruikelijk.

Freja Vamborg van het Copernicusinstituut waarschuwt in een verklaring dat lange periodes met extreem hoge temperaturen regelmatiger zullen voorkomen. “Hittegolven brengen risico’s mee voor de gezondheid van de mens en ze kunnen de intensiteit en de duur van veel andere desastreuze klimaatontwikkelingen, zoals droogte en natuurbranden, verhevigen.”

Of het de warmste zomer sinds het begin van de metingen wordt, zal pas blijken als de cijfers voor augustus bekend zijn. Het lijkt er nu wel al op dat deze zomer een van de vijf warmste ooit zal worden. Ook de komende week worden nog tropische temperaturen verwacht van boven de 30 graden.

