Johnson wil onder geen beding verkiezingen

Beeld AFP

“Ik wil geen verkiezingen, niemand wil verkiezingen. We willen op 31 oktober uit de Europese Unie,” zei de premier in een korte toespraak voor zijn ambtswoning.

Johnson denkt dat bij de EU-top op 17 oktober een deal kan worden gesloten. “Zij weten wat wij willen, dat was eerder niet altijd het geval,” zegt de premier over de Europese leiders. “Maar we gaan hoe dan ook 31 oktober uit de EU.”

Meerdere parlementsleden willen dinsdag een motie in stemming brengen die een no-deal brexit moet voorkomen. Johnson hoopt dat de motie wordt weggestemd, zodat ook nieuw uitstel van de brexit van tafel gaat. “Als de motie wordt aangenomen, slaan ze de poten onder onze onderhandelingspositie weg.”